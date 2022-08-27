李升茂28日將於歸仁文化中心辦個展「牽線心、人間情」。(曹婷婷攝)

記錄配電工人翻山越嶺搶修電力的水墨畫家李升茂，在台電配電巡修近40年，去年初退休仍創作不輟，繪畫觸角延伸到親情、農村等，28日將於歸仁文化中心辦個展「牽線心、人間情」，其中展出1幅為去年6月雨災，南化山區大樹傾倒，台電人員冒雨搶修驚險情景，離開第一線的他，持續用畫筆記錄配電人員辛苦付出。

擅長以細膩情感描繪第一線台電人箇中甘苦的李升茂，睽違18年，再度回到故鄉歸仁文化中心舉辦個展，這也是他退休以來首度辦展，將展出42幅畫，其中台電系列14幅，其他則包括童年、農村生活、親情與形形色色的人物畫作，多數作品更是他首度公開亮相的近作，66歲的他說，持續創作是退休以來的生活重心。

李升茂筆下記錄了台電人歷來參與搶修的關鍵時刻，包括921大地震、莫拉克風災等事件，將配 工如何在惡劣氣候中，克服強風豪雨、搶修電力的辛酸畫面，真實記錄下來，他也因此獲得今年周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」肯定，更是台電成立以來，首位獲邀至台電總管理處展出的畫家，其中一幅水墨畫《雨中的光輝》，還曾躍上電費帳單封面，被全台灣人看見。

李升茂說，從小因家貧，國小畢業後隻身北上當漫畫學徒，3年後，進入北投的陶瓷公司從事彩繪，期間半工半讀，也曾刻苦睡在台北地下道，日子雖苦，但他從未放棄創作。退伍後考進台電，擔任第一線配電服務員仍不忘繪畫，後來遇水墨畫家沈禎指導，拜他為師，作品首次參加全國勞工藝文獎與全國青年美術創作比賽，就獲得佳績，也讓他對繪畫更有信心。

李升茂最為人熟悉的是台電系列作品，近年創作題材觸角也延伸到童年記趣、農村生活與親情等主題，連搭捷運看到乘客各種神情姿態，也能精準描繪，他說，想畫什麼就盡可能畫，重點是保持創作的熱情。