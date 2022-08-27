一手推動我國專任運動教練法制化的中華民國田徑協會副秘書長邱為榮，今日順利成立中華民國專任教練協會，獲得政壇與商業菁英人士的全力支持，經過會員投票後由中華民國田徑協會副理事長、新北市田徑委員會主委吳清標高票當選理事長，吳清標也允諾會幫全國所有專任教練爭取到政府的重視，進而為台灣體壇打造出最強的專任運動教練。

獲聘擔任秘書長的邱為榮表示，希望透過協會代表建議主管機關教育部體育署再議專任運動教練聘任管理辦法與資格審定辦法和運動教練在各縣市各級學校服務單位諸多管理不一致等相關議題，已在全國各級學校依教育人員聘任專任運動教練14年來聘任已達1019人，七項計畫性約聘僱教練也有454人(111年2月統計)；教育部資格審定合格初、中、高、國家級有6791人通過(94年至111年3月統計)。

期間有相當多教練對聘任管理辦法及資格審定的議題有意見，但是專任運動教練這些年一直沒有組織，因此再成立團體組織，來代表為教練職業的相關辦法發聲；期待教練制度在未來能讓教練們在學校執教的過程更穩健，尊榮的永續經營教練事業，協會的再度成立也是為專任教練法制負責任，為教練們開創一個組織與力量能用心發展未來，期許台灣教練們能創造專任運動教練更高價值。

從教育界轉戰商場進而在體壇做出貢獻的吳清標理事長，多年來在田徑界出錢出力，多次擔任領隊帶領國家隊遠征國際舞台，而且還長期自掏腰包贊助基層學校，可說是體壇善人。

過去成立是為了推動專任運動教練任用法制化，不過在完成階段性任務後協會註銷解散，而這次再度成立協會不僅獲得了企業界的朋友支持，同時也將邀請立法院不同黨派立法委員以及知名企業家擔任協會顧問，希望能集結大家力量為國內教練爭取權益並一同為運動發展努力。

今日投票後選出包含東奧體操國家隊總教練林育信、2004年雅典奧運跆拳道金牌朱木炎擔任副理事長，女籃田本玉、拳擊曾自強、舉重陳涵彤、田徑陳計憲等國內各單項教練擔任理事。