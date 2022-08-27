男子和老婆在娘家吃完飯後，在機械車位前取車時，愛車竟「重重摔落」，他見狀直搔頭傻眼了。（翻攝自臉書爆料公社）

機械停車位險奪命！男子老婆娘家因為體恤他在台北找車位困難，便租了1處地下室的機械車位，豈料，他與老婆在娘家吃完飯要回家時，在停車場取車按下按鈕後，車子竟然「重重摔落」，斜一邊卡在車位內，他和老婆看到這副慘況，搔著頭傻眼了；網友也表示停這種機械車位，就好像在玩斷頭臺一樣」。

一名住在台北市男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段45秒影片，他表示由於平日都會載老婆回娘家吃飯，礙於娘家附近車位難尋，因此，娘家便於地下停車場租了1個機械車位，豈料，當他與老婆在娘家吃完飯後，前來取車時，車子卻「重重摔落」，無法取車離開。

男子見機械動作先是緩緩往上後，隨即直接掉落地下層，愛車也因此斜一邊卡住。（翻攝自臉書爆料公社）

從原PO上傳的影片可見，原PO老婆站在一旁等待取車，原PO則是按了旁邊的取車按鈕後，眼看著在機械車位內的車子緩緩上升，12秒後，車子突然墜斜一邊卡在機械車位內，原PO和老婆便靠近查看，右手搔著頭看著愛車受損傻眼了。

影片一出，網友紛紛留言表示「停這種機械車位，就好像在玩斷頭臺一樣」、「這種車位一律不停」、「還是買平面車位較安全」、「打死不租這種機械車位」、「所以出門絕對不停這種機械車位，不管停上層或下層，砸下來都很衰」、「機械式車位都有載重的問題，尤其現在的車大部份都是休旅車，所以很多都超過了原始設計的重量」。

事發之後，負責機械車位的公司也向他表示，由於是機械升降車油壓桿斷裂，造成機械車位故障毀壞，才造成這次的事故發生，不過，他看著愛車瞬間掉入地下層被懸掛著，機械車位故障毀損外，四周機械結構與鍊條也已經變形，感到非常驚恐，他想到若當時有人在機械車位內，完全無法想像下場會如何。