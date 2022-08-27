民進黨新竹市長參選人沈慧虹27日舉行共讀繪本活動，與蔡英文總統、桃園市長鄭文燦合體，鄭文燦則是首度到竹市為沈慧虹輔選。針對前新竹市長林智堅近期動態，鄭文燦說，基本上林智堅會先沈澱一小段時間，未來也會安排適當的助選角色。

鄭文燦27日首度與沈慧虹同台，針對林智堅是否會參與助選工作？鄭文燦說，助選的角色很多，都會有適當的安排，最近也有跟林智堅見面，他也說林智堅目前沒有在桃園跑行程，基本上會先沈澱一小段時間。

而在整體選戰分工上，鄭文燦也說，桃竹隊都有一大特色，那就是很耐操、耐打，「因為我們是進步的團隊，不怕抹黑，」他表示，桃園隊和新竹隊都會按照既有的腳步、步步為營，爭取最後的勝利。

至於今天為何3人合體？沈慧虹表示，新竹市是照顧兒童友善孩子的幸福城市，今邀請到蔡英文總統跟鄭文燦市長，一起來跟小朋友說故事，感受幸福城市小朋友的活力，也提出育兒政策。

鄭文燦也說，桃園市和新竹市都是年輕家庭比例高的城市，尤其新竹市是兒童夢想之都，從林智堅市長到沈慧虹，對兒童的照顧是全方位的，非常值得其他縣市學習。他指桃竹在城市治理原則一樣，對兒童照顧都是加碼政策，相信沈慧虹若當選，育兒照顧也會再加碼，讓年輕家庭非常有感。