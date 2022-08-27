隆大營建（5519）位於橋頭新市鎮的大樓建案「隆大鳳凰冠」，今年8月開始交屋，隆大27日邀請在預售時的「準住戶」，提前體驗新社區的喜悅、以及社區公設等未來好生活。

隆大營建27日下午舉辦「歡樂家年華」派對活動，邀請已購客回娘家，提前讓準住戶體驗未來好生活、分享即將入住新社區的喜悅，並邀請咖啡拉花冠軍林紹興，在現場與「準住戶」互動，品嚐醇香咖啡。

隆大副總經理吳煜文表示，「鳳凰冠」基地面積約2,085坪，地點就在政府全力推動的橋頭新市鎮，位於高科技S廊道核心，鄰近台積電、橋頭科學園區、鄰近捷運站、以及都會公園，距離國立高雄大學商圈不遠，生活便利性足夠。

吳煜文指出，該案享有契稅、房屋稅、以及地價稅「三稅減免」的優惠，產品介於26坪到43坪的「隆大鳳凰冠」，總戶數445戶，3年前預售時，售出275戶之後，便封盤了，當時的售價平均每坪16萬元，今年8月完工之後的成屋銷售，每坪開價在27萬元到30萬元之間。