夜巡遶境中有古代犯人囚車、頭鐐手銬、城隍廟劊子手百年大刀、衙役、神轎，隊伍人員將拿傳統火把在遶境隊伍中驅逐魑魅。（呂妍庭攝）

今年同樣有數百民眾報名「夯枷」儀式，除跟隨遶境，也透過火化疏文與身戴紙夯枷來消災解厄。（呂妍庭攝）

今年也加入「人模鬼樣，神鬼魅影」競賽活動，邀民眾來裝神弄鬼，行銷嘉義特有的廟宇文化。（呂妍庭攝）

地方盛事首次結合台東炸寒單，拚連任的國民黨市長黃敏惠、民進黨徵召市長參選人李俊俋也同台抬轎，不過兩人同場零互動。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟每年農曆8月初一舉辦「城隍夜巡．夯枷解厄」，今年更首度邀請台東玄武堂來嘉「站雙車炸寒單」，嘉義城隍爺與台東寒單爺合力驅散疫情，也驅趕滯留人間未歸的「好兄弟」，防止「抓交替」，特殊宗教盛會吸引眾多民眾圍觀、參與，尤其今年遶境雖取消躦轎腳，廟方仍在自由路與友忠路口、文化公園廣場等交通易肇事路段進行「掃路角」，以安定民心。

城隍廟表示，今年夜巡活動邀請台東玄武堂「炮炸寒單爺」來嘉共襄盛舉，炮炸寒單爺共規畫5個據點，晚間9點半在嘉邑城隍廟的「站雙車炸寒單」更是經典，指「站雙車」是戰轎上同時有兩個人接受炮火洗禮，一前一後，前方拿著榕樹枝，後方的人抓住轎椅，腳交錯站在椅子上，困難重重，轎班人員的「重量壓力」也是雙倍，屬高難度，在城隍廟更是首見。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，夜巡遶境中有古代犯人囚車、頭鐐手銬、城隍廟劊子手百年大刀、衙役、神轎，隊伍人員將拿傳統火把在遶境隊伍中驅逐魑魅，另展示城隍爺陰陽審判器物，以及生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具。

今年同樣有數百民眾報名「夯枷」儀式，除跟隨遶境，也透過火化疏文與身戴紙夯枷來消災解厄，求得一整年平安順利，另今年也加入「人模鬼樣，神鬼魅影」競賽活動，邀民眾來裝神弄鬼，行銷嘉義特有的廟宇文化。

地方盛事首次結合台東炸寒單，拚連任的國民黨市長黃敏惠、民進黨徵召市長參選人李俊俋也同台抬轎，不過兩人同場零互動，黃敏惠強調，極具儀式感的「城隍夜巡，夯枷解厄」不僅是消災祈福民俗傳統，對遊客也極具吸引力，是地方發展經濟的重要文化觀光財。李俊俋則說，要爭取觀光局將此活動列入節慶活動。