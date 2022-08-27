國民黨基隆市長參選人謝國樑今（27）日和基隆市議員團前往十四張捷運站，參訪M.Ark新北捷鑽開發基地，新北市長侯友宜、新北市捷運局予以接待。（李奇叡攝）

新北捷運局為侯友宜、謝國樑及基隆市議員講解開發案。（李奇叡攝）

國民黨基隆市長參選人謝國樑今（27）日和基隆市議員團前往十四張捷運站，參訪M.Ark新北捷鑽開發基地，新北市長侯友宜、新北市捷運局予以接待，並分享新北捷運從規畫、都市計畫變更、用地取得到招商履約的推動經驗。謝國樑說，藉由今日探訪，盼能吸取新北成功經驗，基隆以此為基礎，興建自己的捷運。

侯友宜致詞時表示，新北率先制定住宅區、商業區變更為捷運開發區，容積率原則可調升為3倍，來吸引投資人聯合開發，並提前於路線規畫階段舉辦開發說明會，瞭解地主意願，納入開發規畫，以利捷運建設計畫核定後的用地取得及開發推動。

侯友宜說，針對捷運開發計畫，新北市攜手「檢、調、廉及民間組織」跨域成立廉政平台，以提供投資者一個資訊公開、行政透明的投資環境，此外投資人評選機制也由過往以價格決標方式，精進為「規格及價格綜合評選」，以吸引優質廠商投標，進而兼顧開發大樓品質、價值。

侯友宜指出，為加速推動聯合開發計畫，進入履約階段時，一定規模以下開發案會由捷運局召開聯席會議，可同時辦理開發大樓設計成果及都市設計審議，加速行政作業，縮短辦理時程。

捷運局長李政安說明，全台開發規模最大之M.Ark新北捷鑽開發案於今年5月底公告招商後，代表著新北環狀線10處開發基地「全數完成招商」，預估引入652億元投資額，提供2.2萬個就業機會。

李政安說，M.Ark新北捷鑽開發案與新店央北、十四張整體開發區，沿著環狀線自南往北串聯新板特區、三重第二行政中心、新莊副都心，與蘆洲北側銀河灣計畫連結，形成新北核心發展軸帶，促進南北軸線翻轉，讓新北市成為北北基桃1千萬人口之核心。

謝國樑受訪時表示，基隆捷運是未來基隆十年內最重大的建設，未來會委由新北捷運局興建，甚至開通之後也有可能委託新北捷運局營運，今天參訪最重要的就是要吸取新北成功的經驗，轉化到未來基隆捷運的建設上。

謝國樑說，基隆也來了非常多關心基隆捷運的議員，和侯友宜、新北市府學習，期待能汲取新北發展大眾運輸導向發展（TOD）城市的經驗，讓基隆也能夠以此為基礎，興建自己的捷運。