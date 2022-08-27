「全美議會交流理事會」(American Legislative Exchange Council ALEC)於日前通過「鼓勵全美各州議會成立『友台連線』」 及「呼籲美國將台灣納入印太經濟架構(IPEF)」兩項友我決議案，外交部對此表達高度歡迎及誠摯感謝。

外交部指出，「全美議會交流理事會」是全美最具規模的跨州地方議會交流組織之一，目前全美約有四分之一的現任州議員為該理事會會員。該會曾多次通過友我決議表達對台灣及台美關係的支持，也曾於109年頒贈「國際領袖先鋒獎」（International Pioneer Award for Leadership）給蔡總統，並於去年的年會邀請駐美國代表處蕭美琴大使就台美關係發表演講，獲熱烈迴響。

外交部表示，值此中國升高對我武力恫嚇，企圖片面改變台海現狀及破壞區域和平穩定之際，除美國行政部門、國會及政學界跨黨派人士表達對我支持外，上述友我決議彰顯全美地方草根的友我力量，外交部將持續與美國各界共同努力深化台美互惠互利的關係。