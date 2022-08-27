「城揚大家」今下午舉辦「大家嗨年華」感恩開幕活動，找來辣妹熱舞。（柯宗緯攝）

「城揚大家」今下午舉辦「大家嗨年華」感恩開幕活動。（柯宗緯攝）

城揚建設集團首度推出地上權住宅案，基地位於高市鳳山五甲公園的「城揚大家」每坪開價27.5萬至32萬元，總銷約35億元，銷售策略以所有權住宅的70％計算，不包含車位最低570萬起，瞄準較能接受地上權案的年輕族群。

城揚首席副總經理陳靜儀指出，「城揚大家」是城揚首度推出地上權大樓建案，銷售過程會花多點時間向客戶解說，初步觀察年紀40歲以下族群對於地上權案接受度高，但後續隨著該案公開後，客戶年齡層、職業別等可再觀察。

陳靜儀表示，「城揚大家」規畫2、3房產品，從20坪到37坪，每坪開價27.5萬元到32萬元，不含車位，每戶從570萬元到1100萬元，總銷約35億元。

負責代銷的廣誠國際董事長董上裕指出，「城揚大家」位於1.4萬坪五甲公園最頂席，鄰近「特貿三」投資計劃、高雄軟體科學園區、5G AIoT創新園區等。走路約10分鐘，捷運紅線R5站、黃線Y23捷運計劃站活力交會，1站接駁C3輕軌。

董上裕提到，永信建設近期在該區段也推出所有權住宅「禾豐」，每坪開價40萬元至52萬元，「城揚大家」訂價策略就是所有權住宅約7成。

「城揚大家」今下午舉辦「大家嗨年華」感恩開幕活動，鼓陣、舞獅「勁」情開場，哈雷重機車隊遊街造勢，捍衛戰士主題曲迎賓、街舞團體熱力舞動，高潮迭起的街舞、青春歌舞秀、愛心公益活動、行動餐車好食派對等生活主題，將熱鬧氣氛推向高點。