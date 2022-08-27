澎湃新聞報導，中國科學技術資訊研究所、上海市科學學研究所聯合編撰的《雙碳科技及應用場景前瞻》27日在浦江創新論壇舉行成果正式發布會。這項研究從大陸政府關注重點、產業發展潛力、對經濟社會的全局帶動和重大引領作用等方面，遴選出雙碳科技五大焦點議題 ──氫能；碳捕集、利用與封存（CCUS）；儲能；太陽能建築一體化；智慧電網。

報告顯示，五大雙碳科技中，除智慧電網的論文數量稍遜於美國居全球第二位外，其他四大雙碳科技的論文數量均為全球第一。五大雙碳科技的專利數量全部達到世界第一，其中太陽能建築一體化的中國專利量已達到全球的75％，智慧電網的專利量超過全球的70％。

值得注意的是，盡管中國的五大雙碳技術在專利申請量上已居世界首位，但PCT國際專利占比過低。比如氫能、儲能、CCUS和智慧電網的PCT國際專利占比分別為3％、4.2％、5.1％和3.3％。太陽能建築一體化中國有一半的PCT專利沒有去其他國家／地區申請授權，而瑞士100％專利進入其他國家。

報告就中國在五大技術領域中的全球技術定位提出了政策建議。此外，報告基於上海市科學學研究所多元數據平台的智慧跟蹤分析，形成了對雙碳科技及應用場景的熱點述評。

在氫能技術方面，基礎研究和技術研發均在21世紀初快速增長。技術研發以氫燃料電池占絕對優勢，在基礎研究方面還有光催化制氫、生物制氫、析氫反應、鉬／鎳／鈷催化劑等持續的研究熱點。綠氫目前由於生產成本過高，相關產業還處在緩慢培植期；但通過太陽能發電、風電以及太陽熱能等可再生能源電解水製造的綠氫，近期將是最可行路徑。

在儲能技術方面，基礎研究以鋰離子電池和超級電容儲能技術居多，技術研發以鋰離子電池和鉛酸電池占主流，而市場裝機規模則以抽水儲能、鋰離子和鈉硫電池為主。儲能科技創新再次活躍，預示著城市在能源經濟、能源格局、能源可持續發展方面面臨重大的戰略機遇和挑戰。

碳捕捉封存和利用（CCUS）技術是目前唯一助力電力、鋼鐵、水泥等難以減排行業深度脫碳的技術，對實現雙碳目標極其重要。

太陽能建築一體化則是將太陽能發電與建築有機結合，並可與儲能微網結合，將成為未來建築節能發展的趨勢。

智慧電網串聯起發電、輸電、變電、配電、用電以及調度等各個產業節點，和儲能、資訊通訊、高級計量體系等密不可分。