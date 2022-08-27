中秋佳節將至，大量的送禮需求使得全台面臨物流大塞車、送貨延遲的挑戰，為協助企業迎戰節慶旺季，Lalamove推中秋快遞起始價0元起，即日起至9月12日，輸入優惠碼LAMOON，即可享貨、廂型車250元、機車100元優惠券;個人用戶加入「獎勵計劃」會員後，每次完成訂單即可賺取Lala點(1元=1 Lala點)，並可用Lala點兌換霜淇淋、超商咖啡飲品等多項精選獎勵。

台鐵局長視察七堵機務段　籲同仁做好中秋疏運
雲林觀光消費滿500元抽好禮 100元就可登錄App累計
跨業推廣安養信託獎 八機構出線
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