中秋佳節將至，大量的送禮需求使得全台面臨物流大塞車、送貨延遲的挑戰，為協助企業迎戰節慶旺季，Lalamove推中秋快遞起始價0元起，即日起至9月12日，輸入優惠碼LAMOON，即可享貨、廂型車250元、機車100元優惠券;個人用戶加入「獎勵計劃」會員後，每次完成訂單即可賺取Lala點(1元=1 Lala點)，並可用Lala點兌換霜淇淋、超商咖啡飲品等多項精選獎勵。