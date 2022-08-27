新竹市長參選人沈慧虹（右）27日化身「小虹姐姐」讀「一起看星星」繪本給小朋友聽。（王惠慧攝）

蔡英文總統、桃園市長鄭文燦27日首度與新竹市長參選人沈慧虹同台，參加共讀繪本活動。蔡英文肯定沈慧虹了解年輕爸媽的需求，是新竹市長最適合人選，沈慧虹也提出「幸福加倍」政策，未來要開辦夜間臨托，增公托與親子館，繼續攜手中央，當爸媽的神隊友。

沈慧虹27日化身「小虹姐姐」讀「一起看星星」繪本給小朋友聽，聽到小虹姐姐發問，現場小朋友也爭先恐後舉手搶答，現場氣氛熱絡溫馨，市議員劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程，議員參選人劉彥伶、林盈徹、楊玲宜也到場參加。

蔡英文提到，中央推動「0到6歲國家跟你一起養」，從這個月起提高育兒津貼，並提早實現擴大公共化幼兒園3000班的目標。她強調，新竹市下任市長，要支持對小孩最友善、最能幫上爸媽的沈慧虹，相信沈慧虹可延續林智堅施政，整合中央和地方資源，照顧孩子與年輕爸媽。

鄭文燦也說，桃園市和新竹市都重視兒童照顧，是全國縣市的典範，他也肯定沈慧虹對新竹有經驗、有感情，了解新竹人的需求，會讓新竹市下一個8年幸福加倍。

「要當爸爸媽媽們的靠山！」沈慧虹說，過去市府團隊全力照顧兒童，公幼增加1698個名額，還首設2歲幼幼專班，更是全國第一實現「班班有冷氣」。

未來若當上市長，沈慧虹也將推出「育兒虹包」，包含公托、臨托、親子館數量加倍的「幸福加倍」計畫，讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，及增建關埔地區中小學、提高營養午餐金額、推動雙語與特色教育等。

沈慧虹感謝蔡英文總統對新竹的支持，除育兒照顧，還有五楊高延伸、大車站、竹科X等各項建設的支持，在大新竹地區投入超過1400億。她也感謝鄭文燦，強調桃竹是好鄰居夥伴，過去一同防疫抗旱，未來也會一起努力，與中央攜手當爸媽的神隊友。