此次營隊活動豐富。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

所有課程都由優秀的教官團帶領。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

新北市消防局今年特別推出為青少年量身訂做的消防職人體驗營，今日於緊急應變指揮學院（ERCA）文化消防分隊登場，100名在新北市就讀國中、大學的學生參加，各項課程豐富多元，藉此推廣青少年防災教育。

消防局表示，此次營隊活動豐富，上午為室內體驗，包括緊急應變指揮學院、救護內外科急症、防火防災知識等體驗課程；下午為戶外實作，安排消防人員各式器材操作、消防衣著裝、佈線及射水等執行勤務時必備技能。

消防局指出，此次所有課程都由優秀的教官團帶領，活動將採分組競賽方式，最後依照積分排名頒發獎品，除讓學員對消防工作能更深刻認識，也能學習如何創意發揮、活力展現及團隊合作。

消防局透露，除了消防體驗，這次也結合政風宣導短劇「眼鏡錄音機」，和家庭教育中心的幸福家庭123，鼓勵每1天陪家人至少20分鐘並且一起做3件事，讓新北更幸福、安全。

消防局長黃德清說，經統計新北市去年新北市火災發生件數約2千件、救護案件逾20萬件、列管建物近8萬棟，還有各式消防宣導及電梯受困、山難搜救等，工作繁多，為全面守護新北市民安全，除招募救災、救護及宣導義消外，消防局去年也成立防災青年守護團，招募有志青年加入宣導工作，目前已培訓83人，並於今年初舉辦成果發表。

黃德清表示，相信各學員於活動中，能初步瞭解消防工作及消防人員辛苦的一面，鼓勵15至25歲居住或就讀於新北，且對消防工作有熱忱的有志青年，加入守護團行列，學習各項救災、救護及防火防災知識，遭遇緊急事故便能正確應變處置降低傷亡，而年滿18歲者也可加入義消，與消防人員一同努力，守護新北。