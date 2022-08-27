新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，被台大、中華大學「雙殺」並撤銷碩士學位，兼任民進黨主席的總統蔡英文曾力挺林智堅戰清白。中廣董事長趙少康質疑：「蔡英文腦袋怎麼了？」前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文現在的問題在於，出現太多的事實，遠超過她的意料之外。他甚至指出，蔡英文在民進黨中執會曾做出一個重大決策，但兩天就被翻盤，他也嚇一跳。

郭正亮26日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，蔡英文最近判斷失準的東西可多了，她現在的問題在於，出現太多的事實，遠超過她的意料之外，看來舊有判斷體系、基準出問題了。

郭正亮接著表示，美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）21日訪台，蔡英文接見他時居然講了一句話，稱我們很樂見建立民主晶片供應鏈。郭正亮不禁說，是美國要掏空台灣的半導體，她居然樂見民主晶片供應鏈，這已經離奇到一定程度，全世界沒有人這樣講，連美國、韓國也沒有這樣說。蔡英文從自由鳳梨、民主石斑，現在「自由民主」是隨便加，變成形容詞，她以為這樣有效，跟貼符一樣。

郭正亮甚至指出，以前看過蔡英文在民進黨中執會做一個重大決策，兩天就被翻盤，他也嚇一跳，這對主帥權威是嚴重打擊，也就意味著她硬要挺林智堅，很多人反彈。蔡英文臉書曾呼籲全黨黨公職要支持林智堅，但該貼文下面卻沒有一個公職人員留言。