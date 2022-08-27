由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題， 8月27日與28日於花博公園圓山園區盛大登場。全系列活動規劃30場表演藝術類街頭藝人輪番上場演出、26場工藝藝術及視覺藝術類型展演以及8場創意手作工作坊；今年活動更新增「Battle表演區」，鼓勵街頭藝人們上台即興切磋，創造最特別的觀賞經驗。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為樂團表演。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為偉德魔術表演。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為蓮手創藝術工坊。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為胡蝶媽媽創意童玩。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為現代吹糖。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為手作寵物公仔。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為葫蘆絲表演。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，於8月27日與28日於花博公園圓山園區盛大登場。今年以「Be the One」作為活動主題，全系列活動規劃30場表演藝術類街頭藝人輪番上場演出、26場工藝藝術及視覺藝術類型展演以及8場創意手作工作坊；今年活動更新增「Battle表演區」，鼓勵街頭藝人們上台即興切磋，創造最特別的觀賞經驗。

《2022臺北街頭藝術嘉年華》邀請臺灣溜溜球大賽冠軍、也是溜溜球項目金氏世界紀錄保持人楊元慶擔任策展人；整體活動分為三個舞台區域，並分別邀請知名歌手林舒嬅、專精魔術師與小丑表演的周子益，還有吉他歌手謝宗霖與打擊表演者巴奇先生組成Podcast男團「零零捌柒」等三組有堅強舞台實力的表演者擔綱主持，為精彩演出炒熱氣氛。

《2022臺北街頭藝術嘉年華》今年特別規劃了「Battle表演區」，希望藉由分段表演的安排，部分時段以現場報名開放舞台的形式，鼓勵街頭藝術家們即興合作演出，使表演者間碰撞出更熱烈的創作火花；在工藝藝術及視覺藝術類的展演規劃上，更是加上了「前店後廠」的元素，使每個攤位皆具有「成品展示」與「現場創作／教學」的功能，並邀請8名具工作坊能力的街頭創作者開設「創意手作工作坊」，其中包含知名草編藝術家「手編幸福—草編CEO林三元」、「中國民俗文化研究院泥麵塑副理事長—詹明達師傅」等，歡迎民眾前來進行手做體驗，更是假日親子同樂不可錯過的好選擇。

疫情帶來生活型態巨大的轉變，街頭藝術家們也不斷努力著發展出和觀眾間新的互動與對話方式，打造更容易親近與鼓勵自由觀賞的街頭藝術，期待8月27日與28日的臺北花博公園圓山園區與觀眾相見，同時間2022台北城市博覽會也一同開展，歡迎民眾前往參觀，享受臺北市的藝術文化新視野。