由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題， 8月27日與28日於花博公園圓山園區盛大登場。全系列活動規劃30場表演藝術類街頭藝人輪番上場演出、26場工藝藝術及視覺藝術類型展演以及8場創意手作工作坊；今年活動更新增「Battle表演區」，鼓勵街頭藝人們上台即興切磋，創造最特別的觀賞經驗。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題， 8月27日與28日於花博公園圓山園區盛大登場。全系列活動規劃30場表演藝術類街頭藝人輪番上場演出、26場工藝藝術及視覺藝術類型展演以及8場創意手作工作坊；今年活動更新增「Battle表演區」，鼓勵街頭藝人們上台即興切磋，創造最特別的觀賞經驗。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為樂團表演。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為樂團表演。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為偉德魔術表演。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為偉德魔術表演。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為蓮手創藝術工坊。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為蓮手創藝術工坊。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為胡蝶媽媽創意童玩。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為胡蝶媽媽創意童玩。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為現代吹糖。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為現代吹糖。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為手作寵物公仔。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為手作寵物公仔。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為葫蘆絲表演。（季志翔攝）
由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，以「Be the One」作為活動主題27日盛大登場，圖為葫蘆絲表演。（季志翔攝）

由臺北市政府文化局所主辦的《2022臺北街頭藝術嘉年華》，於8月27日與28日於花博公園圓山園區盛大登場。今年以「Be the One」作為活動主題，全系列活動規劃30場表演藝術類街頭藝人輪番上場演出、26場工藝藝術及視覺藝術類型展演以及8場創意手作工作坊；今年活動更新增「Battle表演區」，鼓勵街頭藝人們上台即興切磋，創造最特別的觀賞經驗。

《2022臺北街頭藝術嘉年華》邀請臺灣溜溜球大賽冠軍、也是溜溜球項目金氏世界紀錄保持人楊元慶擔任策展人；整體活動分為三個舞台區域，並分別邀請知名歌手林舒嬅、專精魔術師與小丑表演的周子益，還有吉他歌手謝宗霖與打擊表演者巴奇先生組成Podcast男團「零零捌柒」等三組有堅強舞台實力的表演者擔綱主持，為精彩演出炒熱氣氛。

《2022臺北街頭藝術嘉年華》今年特別規劃了「Battle表演區」，希望藉由分段表演的安排，部分時段以現場報名開放舞台的形式，鼓勵街頭藝術家們即興合作演出，使表演者間碰撞出更熱烈的創作火花；在工藝藝術及視覺藝術類的展演規劃上，更是加上了「前店後廠」的元素，使每個攤位皆具有「成品展示」與「現場創作／教學」的功能，並邀請8名具工作坊能力的街頭創作者開設「創意手作工作坊」，其中包含知名草編藝術家「手編幸福—草編CEO林三元」、「中國民俗文化研究院泥麵塑副理事長—詹明達師傅」等，歡迎民眾前來進行手做體驗，更是假日親子同樂不可錯過的好選擇。

疫情帶來生活型態巨大的轉變，街頭藝術家們也不斷努力著發展出和觀眾間新的互動與對話方式，打造更容易親近與鼓勵自由觀賞的街頭藝術，期待8月27日與28日的臺北花博公園圓山園區與觀眾相見，同時間2022台北城市博覽會也一同開展，歡迎民眾前往參觀，享受臺北市的藝術文化新視野。

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