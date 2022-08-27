對於台中市清水區公所一行24人昨日前往南投武界山參訪，4名同仁及1名當地司機失聯，今全部尋獲，台中市長盧秀燕表示，感謝大家集氣祈禱，最後大家都平安歸來，也提醒大家出門務必小心。

台中市清水區公所一行24人昨日前往南投武界山參訪，4名同仁及1名當地司機失聯，經搜救一整夜後，警消上午出動直升機及空拍機進行陸空立體救援，分別在上午9時許尋獲2名公所同仁，身體狀況良好，另3名失聯者稍早也已尋獲，體力虛弱，台中、南投消防搜救人員正將5人陸續送至南投武界派出所。

台中市長盧秀燕也抵達武界派出所關心，她表示，昨傍晚先找到19人，今再尋獲失聯的5人，「平安最重要」，感謝台中消防、南投消防與民間搜救，讓24名市府同仁可以平安回家。

盧秀燕說，同仁與秀燕共同歷經疫情的挑戰，如同一家人的情感，聽到大家集體失聯，在結束今天快打站的視察後，她火速前往南投關心搜救情形。

盧秀燕最後也感謝大家集氣祈禱，最後大家都平安歸來，提醒出門務必小心。