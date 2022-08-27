昨日(26)一艘載有80多人的渡輪「亞洲菲律賓號」（Asia Philippines）靠港時發生起火，瞬間火勢一發不可收拾，船上乘客紛紛跳海逃命，一名父親事後接受採訪，還原當時親手推兒子下海的兩難經過，稱「如果不這樣真的會被燒死」，目前傳出至少2人下落不明。

船上80多人紛紛跳海逃命。 (圖/路透社)

綜合美聯社(AP)、《菲律賓星報》(Philstar)報導，海上驚魂記就發生在馬尼拉附近最繁忙的八打雁國際港口(Port of Batangas)。「亞洲菲律賓號」26日從東民都洛省出發，船上載有49位乘客和38位機組人員，正當駛於八打雁港1公里外時突然竄出濃煙，據悉起火點位於第二層甲板，隨後火勢迅速蔓延開來。

菲律賓海巡署(PCG)表示，傍晚6時天色漸暗，靠著海巡團隊以及周圍船隻的幫忙，迅速救起大部分的乘客，直至晚上9點才完全撲滅火勢。

靠著海巡團隊以及周圍船隻的幫忙，迅速救起大部分的乘客，直至晚上9點才完全撲滅火勢。 (圖/路透社)

一名父親費爾南德斯(Benedict Fernandez)告訴記者，當時準備靠港，船員嘗試重複開關引擎紐，豈料第二甲板突然竄出濃煙，甚至起火燃燒。「整艘船瀰漫著黑煙，完全看不到什麼情況，我感覺腳底開始發燙，我們在第三層甲板，只能忍痛把我2個孩子推下海，不然後果難以想像…」所幸父子3人最後被其他船隻發現，最後順利獲救。

⚡A ferry with 40 passengers and 30 crew on board caught fire off the coast of the Philippines. This is reported by local media.



After the incident began, passengers jumped into the water. A rescue operation is underway. pic.twitter.com/UmR0IN2XVz — marina alikantes (@Marianna9110) August 26, 2022

菲律賓通訊社(PNA)報導，截至周六(27)上午，已有47名乘客、38名組員獲救。菲律賓通訊社(PNA)推測，另外2位失蹤乘客可能已經回家，但沒有確切的紀錄。