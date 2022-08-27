昨日(26)一艘載有80多人的渡輪「亞洲菲律賓號」（Asia Philippines）靠港時發生起火，瞬間火勢一發不可收拾，船上乘客紛紛跳海逃命，一名父親事後接受採訪，還原當時親手推兒子下海的兩難經過，稱「如果不這樣真的會被燒死」，目前傳出至少2人下落不明。
綜合美聯社(AP)、《菲律賓星報》(Philstar)報導，海上驚魂記就發生在馬尼拉附近最繁忙的八打雁國際港口(Port of Batangas)。「亞洲菲律賓號」26日從東民都洛省出發，船上載有49位乘客和38位機組人員，正當駛於八打雁港1公里外時突然竄出濃煙，據悉起火點位於第二層甲板，隨後火勢迅速蔓延開來。
菲律賓海巡署(PCG)表示，傍晚6時天色漸暗，靠著海巡團隊以及周圍船隻的幫忙，迅速救起大部分的乘客，直至晚上9點才完全撲滅火勢。
一名父親費爾南德斯(Benedict Fernandez)告訴記者，當時準備靠港，船員嘗試重複開關引擎紐，豈料第二甲板突然竄出濃煙，甚至起火燃燒。「整艘船瀰漫著黑煙，完全看不到什麼情況，我感覺腳底開始發燙，我們在第三層甲板，只能忍痛把我2個孩子推下海，不然後果難以想像…」所幸父子3人最後被其他船隻發現，最後順利獲救。
菲律賓通訊社(PNA)報導，截至周六(27)上午，已有47名乘客、38名組員獲救。菲律賓通訊社(PNA)推測，另外2位失蹤乘客可能已經回家，但沒有確切的紀錄。
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