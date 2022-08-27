高雄市教育局與高雄學生民主聯盟於27日舉行「市政有學聲－2022高雄市政學生論壇」，鼓勵學生積極參與市政，高雄市長陳其邁親自參與和高中生們進行對談，學生們對於市政與校園的大小事提出諸多的建言，陳其邁也在現場親自一一回覆與提出解決方案，並要求團隊建立良好管道，落實維護學生權益，以解決歧見。

「市政有學聲－2021高雄市政學生論壇」於2021年1月28日首度辦理，當時由陳其邁市長率各局處代表與學生暢談服儀規範、外食權益及各項市政，透過論壇交流，讓相關施政規劃納入更多樣的聲音；為持續促進高雄學子表達意見並參與市府公共事務，教育局原訂於111年1月辦理第二屆論壇，雖受疫情影響延了7個月才辦理，但學生參與的熱情依舊，展現對市政的高度關注及積極參與。

此次論壇共有50位來自不同區域、不同學校類型的高中生代表，與陳其邁暢談市政及校園大小事；針對作息自主、課業輔導、午餐權益、學生自治、學生權益、教育政策、交通政策及城市建設等8大議題進行討論，各議題均有5-7名小組成員，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略。

陳其邁於會中特別針對18歲公民權深化民主機制表達重視，市府將全力辦好選務工作，同時也勉勵學生作為學校的主體，對學校的政策能有更多的參與；陳其邁也特別裁示針對學生事務不同的意見，應建立反映管道，確實溝通，並善盡保護陳情人隱私，落實維護學生權益，以解決歧見。

除學權及校園相關議題，學生們也十分關心機車路權、傳統市場改建、城市建設等議題，並提出多方建議，陳其邁也要求各局處針對相關市政議題提出精進作為，期許高雄成為更友善的城市。最後也期勉學子適性學習、多元發展，能持續關心市政與社會現況，積極實踐公民參與。