FABIANA FILIPPI首創Golf系列以大地色系為主。（FABIANA FILIPPI提供）

近年來民眾健康意識興起，高爾夫球也成為熱門運動選擇，選擇專業舒適又兼具時尚的穿搭的意識也自然逐漸提升，義大利今年秋冬系列便推出品牌首個Golf膠囊系列，以高球靈感營造出充滿休閒、奢適和女性魅力的獨特品項，延續品牌秋冬系列「FUTURE FORWARD」的主題，以1950年代野獸派建築為靈感，服裝線條展現簡潔、幹練的風格，顏色選擇上則選擇內斂的大地色，讓人得以輕鬆穿搭出優雅氣勢。

J.LINDEBERG高爾夫系列秋冬新品的Polo衫，取得OEKO-TEX綠色材質認證。（J.LINDEBERG提供）

瑞典品牌J.LINDEBERG，今年秋冬則強調繽紛設計元素，以「Magnetic Pull‧運動與時尚的完美引力」為主軸，將品牌標誌性的「JL Bridge‧橋」連接機能與時尚的關鍵字，該系列運用許多專利材質，使穿著體驗更加優化，滿足吸濕排汗、透氣快乾、四面彈性、絲滑光澤 ，以及具有SPF 30的防曬材質等需求;時尚方面則以明亮色系向日葵黃、深海藍、暮光紫、雪松綠、火山灰，展現時尚摩登風格。