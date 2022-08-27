51歲大陸女星李菁菁曾是電視劇熟面孔，有《金婚》、《憨媳》和《安家》等作品，純樸熱心的村婦形象深植人心，但2018年怒揭演藝圈潛規則後，宣布退出演藝圈，和小她21歲老公劉振轉戰直播平台；過去李菁菁罹癌在醫院癱睡老公背上照片惹憐，一度引起熱議，豈料，近日劉振開直播自曝兩人已離婚，還哭訴自己「人財兩空」。

李菁菁原本是大陸頗有人氣的女演員，專門演一些熱心大媽類型角色，但她最著名的事蹟，就是曾在微博踢爆演藝圈潛規則，怒揭某位副導演與她談片酬還要收回扣，而她也因此慘遭近500位副導演聯合封殺；不過，李菁菁也選擇在隔年退出演藝圈，回家帶小孩之外，並決定與劉振轉戰直播平台。

李菁菁小21歲的老公劉振在直播自曝兩人已離婚，他將面臨人財兩空的窘境。(圖/ 摘自微博)

26日劉振突然自己開直播，亮出離婚協議書，公開和李菁菁在25日簽字離婚的消息；沒多久他又在另一段直播訴苦，表示名下沒有資產，夫妻倆開直播賺到的收入都不是他的，自曝「一千多萬（人民幣）也不是我的啊，我帳號沒錢，開心快樂好好生活」；綜合陸媒報導指出，劉振目前已和李菁菁分居，他沒房沒車又沒錢，哭訴已經人財兩空了。

其實李菁菁去年罹患乳腺癌，因為化療消瘦一大圈，當時劉振也都陪在她身邊，還曾PO出帶她去醫院的照片，李菁菁在排隊等看診時，虛弱到癱睡在劉振背上的畫面令人心疼，網友也都相當羨慕兩人感情如此甜蜜；如今李菁菁和劉振無預警結束7年婚姻，讓眾人詫異。