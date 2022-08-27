民進黨前立委鄭寶清今（27）日晚間8點親自出席由吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華所主持的「董事長開講」粉絲見面會，現場宣布參選本屆的桃園市市長！

鄭寶清現場致詞表示，人民的未來、人民的前途，不是由政黨來決定，是由在座每一個人決定的未來，我們看得到我們的前輩流血流汗，建立一個追求民主、人權的政黨，現在有權力的人為了一個人的利益，打破以往所建立的精神，這個精神最重要的就是對抗中國大陸最重要的力量、對台灣最重要的力量，「我們有民主、自由、法治、人權，我們知道在這過程當中，我們桃園打破了民主的原則，叫一個失德失能的人來參選，走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，我參選的理由是留下民主的火種」。

今晚直播現場湧入上千人，鄭寶清當場宣布參選桃園市長。

鄭寶清感性表示，「我在這出生，在這邊長大，在這邊參加政治，我一輩子都在這，我也跟大家保證以後我的骨頭也埋在桃園。很多人為了選舉，遷戶口來桃園，選上了也不在他的選區，有的人對桃園的路都不認識，對這塊土地都不認識，要怎麼對人民說要創造幸福，都是用騙的啦」。

他接著說，「我一輩子住在這，一輩子在這邊打拼，我爸住在楊梅，生了16個兄弟姊妹，我來桃園打拼，一路走過來我都知道，辛苦的人需要政府照顧，人民有困難，政府要伸出手出來幫忙，讓人民過上好日子」。

鄭寶清強調，社會的進步不是有錢人再賺更多錢，而是要讓窮苦人得到更多照顧。人民的困難，政府不能手一伸，說沒辦法、做不到，政府需要想辦法，說怎麼樣才做得到，讓人民過上更好的日子。

他指出，現在的政府需要新的時刻、不停的創新，「創新是窮人家的核子彈、是讓窮人過好日子的祕方」，希望桃園人能給他一個機會，來把民主的火種留下來，把公平正義留下來，把桃園未來留下來，讓我們的後一代有前途、希望、未來。