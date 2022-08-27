8月台海緊張情勢升溫，新加坡總理李顯龍21日發表國慶群眾大會演說提到，「新加坡位處的區域長久以來都維持和平，難以想像情勢會改變，我們必須現實一點，必須做好心理準備」。對此，就有港媒指出了「接下來的台海緊張局勢可能升高」，更爆出了兩點因素，引發討論。

港媒《中評社》的報導指出，從美國眾議院議長裴洛西訪台之後，台海危機是處於初始階段，後續美國反應動作更多，中國大陸的反應也會更激烈。該份報導更指出，接下來的台海緊張局勢可能升高，根源有兩個，首先是「美西方繼續打『台灣牌』，『以台制華』行動可能持續和擴大」，如多國國會議員無視中國大陸的反對，陸續訪台，或是美國國會可能提出更多挺台反華法案，更表示仍要到台海進行「自由航行行動」等等，嚴重挑戰中國大陸底線。

再來則是「台灣的執政黨繼續配合外部勢力抵抗中國大陸」，此舉不僅沒有緩和局勢的作為和善意，更是觸碰紅線，導致中國大陸將持續做出必要的反應與反制。