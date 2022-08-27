國家兩廳院的「音樂廳傳奇：名琴、選位、大解密」活動，邀請觀眾上台和鋼琴家一起合奏，感受不同的鋼琴聲音。（楊舜文攝，國家兩廳院提供）

聽音樂會時應該如何選位置？鋼琴家盧易之和觀眾分享三個要訣。（楊舜文攝，國家兩廳院提供）

聽音樂會時，究竟坐哪裡好？鋼琴家盧易之今（27）日上午在台北國家音樂廳的「音樂廳傳奇：名琴、選位、大解密」活動，和觀眾分享三個要訣，他建議「第一排不要選、靠牆不要選、座位上面有屋頂的不要選」，他表示，可順著這個準則，再依照不同場地做細微調整，就有機會選到CP值高又聽覺效果好的座位。

盧易之表示，坐在第一排雖然視覺效果很好，但是聽覺效果不一定能符合聽音樂會時的需求，「在音樂廳裡除了希望能聽見樂器的聲音，也希望可以聽見場地的迴音。」

盧易之以台北國家音樂廳為例，2樓中間的區域是好選擇，當演奏者的聲音從舞台區傳出去．「會打到旁邊的牆，還有上面的天花板，再傳到中間區域時，觀眾會聽見來自上下左右的綜合聲響，效果很不錯。」

盧易之表示，不建議選擇靠牆和上方有「屋頂」的位置，也是來自聲響反射的考量。因此，盧易之說，若是在國家音樂廳，包括2樓中間區塊，3樓、4樓的前排區塊，都是不錯的選項。

此外，盧易之表示，在鋼琴獨奏會、鋼琴協奏曲音樂會，聽眾一般都會想坐在左邊，方便看見鋼琴家的手指，「但如果坐在右邊，也可以看見鋼琴家的臉，還有腳踩踏瓣的方法，若是協奏曲音樂會時，坐在右邊還可看見指揮。不見得一定要坐在左邊。」

盧易之表示，台灣有許多不同的音樂表演場所，有國家音樂廳、國家演奏廳，還有全台各地文化中心的多功能演奏廳，他表示，多功能演奏廳因為需要滿足不同的表演需求，也因此會有一些視線上的死角，需要順應場地做挑選。

除了選座位，在活動現場，盧易之也和觀眾分享鋼琴家如何挑選演奏用琴。盧易之表示，每一台鋼琴都是用不同的木頭製作而成，即使是同一間公司製作的鋼琴，也會有不同的特色，他透過不同曲目測試鋼琴的屬性，像是莫札特的鋼琴奏鳴曲作品545第一樂章，可以測試鋼琴的基本音響；而蕭邦的第一號鋼琴敘述曲，樂曲開頭有不同的力度變化和音量變化，正好可以測試鋼琴的最大音量和最小音量。

盧易之表示，鋼琴的琴鍵高音區和低音區，並不常被使用，也因此，他是以蕭邦的第二號詼諧曲，測試高音區是否夠響亮；此外，延音踏瓣和弱音踏瓣的變化，對鋼琴家而言也很重要，他會彈奏音堆測試不同踏瓣的延音和止音的狀態。

據了解，目前國家兩廳院共有24台鋼琴，包含YAMAHA、史坦威、法吉歐里和貝森朵夫等不同選項供鋼琴家挑選使用。