金山甘藷季開跑，民眾開心體驗焢窯活動。（金山區公所提供）

金山區公所今〈27〉日在金山區玉爐路旁舉辦「金山焢窯點藷成金」體驗，逾1500位民眾參加，新北市副市長陳純敬與民眾一同焢窯體驗田園生活，邀請大家到北海岸來趟「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

陳純敬表示，8月是金山區特產甘藷的產季開始，新北甘藷之所以這麼好吃，主要是種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、嚐美食。

金山區長廖武輝表示，今不少民眾攜家帶眷來參加焢窯活動，活動會場除了有親子農田挖甘藷體驗、舞台六藝劇團兒童劇場表演、MOMO家族互動活動及甘藷闖關活動等外，還有體驗利用廢棄甘藷製作的天然無毒蠟筆DIY彩繪涼扇，夜間更有許多親子共同欣賞星光電影院，讓參加民眾在暑期的最後一個周末收穫滿滿。

金山區公所說，沒來會場的民眾想要品嚐在地高品質甘藷，除可到金山老街及金山地區農會展售中心購買外，自15日起，民眾在家也能利用網路在中華郵政「i郵購」上訂購在地甘藷並宅配到府，每訂購一箱將捐出10元補助金山區國小營養午餐經費，讓大家吃甜甜兼做愛心，鼓勵民眾踴躍購買！

農業局長李玟表示，9月3日至4日捷運善導寺站旁的「台北市希望廣場」，9月7日至8日府中站「板農大樓走廊」，也都能夠買到在地青農、農友生產最新鮮最對時的「新北健康三寶」甘藷，現場包含各式新鮮農產品，還有甘藷藷片等加工品美食，歡迎民眾前往選購。