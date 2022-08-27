南韓三星7月量產3奈米製程晶片，超前台積電量產計畫2個月，但有消息指台積電3奈米已獲得英特爾、蘋果等大客戶青睞下訂，而三星良率和訂單仍是市場關注焦點。韓媒指出，雖然台積電量產進度落後，但市占仍遙遙領先三星，且鑒於蘋果和三星在智慧型手機市場直接競爭關係，三星難成為台積電前的優先選項。

BusinessKorea報導，三星雖在7月獨步全球正式量產3奈米晶片，以展現其技術實力，但由於晶圓代工龍頭台積電計畫9月開始量產，這也降低三星縮小與台積電在先進製程技術差距的預期。

據業界人士透露，台積電3奈米晶片已經獲得大客戶訂單，預期將由蘋果於今年底首發採用，其他包括英特爾、超微、高通、聯發科、博通、高通等客戶，都將於明年或後年完成3奈米晶片設計並量產。

報導指出，雖然台積電3奈米晶片量產進度落後三星2個月，但預期市占仍將領先三星。此外，一些觀察人士表示，蘋果難以將三星作為比台積電更優先的選項，原因是兩者在智慧型手機是直接的競爭對手，相較之下，台積電單純生產半導體，不會引起任何隱憂。