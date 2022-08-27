大陸觀察者網27日報導，海南新冠疫情不退，官方「萬寧發布廳」微信公眾號日通報，24日，萬寧市萬城鎮西門新陶社區一名業主隔離期滿，按照疫情管理規定，由社區工作人員承接送回社區居家隔離，卻遭到新陶社區物業及部分業主的阻攔。公安機關依法對現場聚集鼓譟的陳某作出行政拘留15日處罰決定。同時，對在新陶社區微信群組發表不當言論的吳、黃、李、吳、林等五名居民傳喚到案，依法也予以行政拘留十五日處罰決定。下一步，還要對新陶社區對抗防疫政策規定的行為，進一步調查處理。

報導稱，按照疫情管理規定，隔離期滿業主當天由社區工作人員送回社區居家隔離時受到阻攔，社區幹部及相關工作人員現場勸導並解釋隔離規定，該社區物業、業主不但不聽勸導，反而煽動其他業主下樓聚集到社區大門口對抗。至晚上19時，社區門口聚集居民約60人，且情緒激動，一度要與社區工作人員挑釁打架。

市疫情防控指揮部應急組接到情況報告後，趕往現場處置，並協調警力維護現場秩序。市公安局員警到達現場後以警車擴音器喊話，要求聚集的社區業主保持理智，遵守防疫政策，通過正當管道反映意見，並明示隨意走動、聚集嚴重違反防疫政策，屬於違法行為。警方多次喊話後，聚集人員不為所動，還出現抽菸、不戴口罩等現象。違法人員陳某當場質疑防疫政策規定，煽動現場聚集人員對抗情緒。市公安局員警立即依法將陳某控制並口頭傳喚至萬城派出所接受調查。

經應急組進一步釋法說理，社區聚集的群眾逐步散去。隨後，市公安局萬城派出所在社區工作人員的配合下，順利將隔離完成的人員安全送回住處進行居家隔離，現場恢復正常秩序。

當晚，市住建局連夜約談新陶社區物業管理企業海南銀通國際物業管理有限公司主要負責人，要求嚴肅處理新陶社區當天值班的物業經理和值班人員。同時，向全市各社區物業發出對新陶社區物業批評通報。

市公安機關按照大陸《治安處罰法》規定，對聚集現場並發表不當言論的陳某作出行政拘留15日的處罰決定。同時，傳喚在新陶社區微信群中發表不當言論的居民吳某斌、黃某林、李某思、吳某燕、林某玲等5人到案，依法對上述5人作出行政拘留15日的處罰決定。下一步，對新陶社區對抗防疫政策規定的行為，市有關部門還將進一步調查處理。

市疫情防控指揮部提醒民眾，被隔離人員結束隔離後返家進行居家隔離是落實防疫政策和規定的重要舉措，返家人員合法權益受法律保護。惡意阻撓隔離期滿人員返家屬於違法行為，一經發現，將依法嚴格懲處。