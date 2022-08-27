茱莉亞在片場大部分時間都戴著面罩防疫。（摘自missjuliastiles IG）

茱莉亞（右）一度將片中老公羅希夫誤認為小偷，是拍片防疫的小插曲。（摘自IMDB）

導演威廉在片場包得密不透風。（摘自WilliamBrentBell IG）

經典驚悚電影《孤兒怨》時隔13年，終於推出續集《孤兒怨2：最黑暗的過去》，雖為續集實則是前傳，講述極度暴力的女主角艾絲特逃出精神病院，再度以兒童外表，潛入有錢人家想博取關愛，但卻迎來更為黑暗、血腥的過往。

整部電影在2020年11月開拍，正值全球新冠肺炎大流行的前期，飾演母親的茱莉亞史緹爾（Julia Stiles）說，接拍《孤兒怨2》是疫情期間第1次回到工作崗位，她不諱言自己戒慎恐懼，甚至變得神經質。她分享剛到溫尼伯進行拍攝時，整個城市進入「紅色警戒」封城中，所有的商店都關閉，只能待在公寓上網訂購食物、雜貨。

當時她帶著兒子下樓領訂購的包裹，發現一個戴著口罩的男子試圖偷走包裹，她神經質的大喊：「抱歉，東西是我的。」對方趕緊收手離開，她還氣得在兒子面前大罵：「真是個混蛋。」

隔天正式拍攝時，大家仍戴著口罩，但她一眼就認出偷包裹的傢伙，沒想到竟是將與她演夫妻的男演員羅希夫蘇德蘭（Rossif Sutherland），她笑道：「這很尷尬但也很有趣，我心想你幹嘛不自我介紹，但後來我們變得友好，合作也很有默契。」

導演威廉布倫特貝爾（William Brent Bell）也分享因為拍攝時還沒有疫苗，劇組嚴格控管，除了主要演員，每個人都得戴上護目鏡和口罩，連吃飯的桌子都有40英尺長，得以和演員們分頭坐。

因為包得密不透風，威廉在執導時，大家都看不到他的面部表情，讓拍戲過程有些困難，直到殺青前的最後1小時，他才敢在工作人員面前摘下面罩，他打趣說：「那是第1次有人看到我的臉。這很奇怪，我們經歷了一部完整電影的相處時間，但彼此都不確定對方的長相。」

威廉在第1集的盛譽下，接下第2集的執導筒，坦言壓力很大，「我非常努力去嘗試這部電影，尤其是在考慮到粉絲的情況下。」茱莉亞雖然答應接演，但笑說自己其實很窩囊，根本不太敢看驚悚恐怖片，會接演完全是因為劇情精彩的大反轉，「這真的很厲害，所以我想成為電影的一部分。」

茱莉亞在片中飾演的母親，為了保護家人與艾絲特諜對諜，行為極為瘋狂，與艾絲特不相上下，威廉對她讚譽有加，「她是個了不起的演員，她可以把一個很荒謬的場景成真，且演得相當真實。」