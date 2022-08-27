國民黨副主席夏立言訪陸行結束，今傍晚返抵台灣，並開記者會報告此行成果。對國人擔憂，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單將因兩岸關係惡化被取消。夏表示，國台辦副主任陳元豐明確說，不希望看到兩岸關係如果惡化會影響ECFA早收清單，判斷目前應該沒有這個問題。（周志豪攝）

國民黨副主席夏立言（中）27日返台，他下機後面對媒體並未發表談話。（范揚光攝）

國民黨副主席夏立言訪陸行結束，今傍晚返抵台灣，並開記者會報告此行成果。對國人擔憂，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單將因兩岸關係惡化被取消。夏表示，國台辦副主任陳元豐明確說，不希望看到兩岸關係如果惡化會影響ECFA早收清單，判斷目前應該沒有這個問題。

夏立言還原，25日晚間因國台辦要為此行送行，與陳元豐餐敘，在夏詢問ECFA早收清單會不會終止時，陳正式回應，對岸不願意看到兩岸關係如此惡化，更不樂見因此影響ECFA早收清單。

此外，夏立言說，對柬埔寨台人遭詐騙案，陳元豐允諾，願意提供聯繫電話讓受害人家屬跟他們聯絡，並與以積極協助；在陸台人希望增加航班、航點與恢復小三通，陳也說樂觀其成，但因有些問題在對岸，有些在台灣，大家一起努力。

至於24日晚間與大陸海協會會長張志軍餐敘，夏立言說，他當下跟張反映，台灣逾九成民眾對大陸軍演不滿與憂慮；也反映因當前兩岸關係惡化，當前有很多傳言，指稱ECFA早收清單會隨時終止，想了解陸方想法。

夏立言還說，與張志軍餐敘中也提到台人在柬埔寨遭詐騙受害，卻因與柬國溝通管道不順暢難以救援，盼陸方以過往馬政府時代兩岸共同打擊犯罪、司法互助模式給予協助；還盼解決兩岸航點由60個減為4個、小三通重啟與貿易糾紛協調。

對於與張志軍會談後，陸方又重啟軍演，夏立言重申，軍演對兩岸和平發展毫無幫助，已向陸方反映，前陣子陸方大規模環台軍演讓台灣絕大多數人不安、不滿、憂慮，如果後續仍要繼續有軍演，只要影響到國人正常生活，國民黨都不能接受。

只不過原本說不政治拜會，卻仍與陳元豐、張志軍餐敘，夏立言解釋，他行前2、3天有跟陸委會發文報備，此行完全按照規畫走；而當時報備文中有提到「有可能」會見到陸委會與國台辦成員，最後見到民間人士張志軍與國台辦歡送餐敘。

對此行遭黨內與綠營質疑，夏立言說，這次去的用心坦蕩蕩，對有心人士惡意炒作、掛勾選舉不齒，此行關心同胞、轉達台灣心聲，國民黨是做該做的事情，義無反顧。夏也提到，民進黨前主席許信良都肯定此行有意義，民進黨不應再追殺。

夏立言表示，在當前複雜國際環境、兩岸低迷情勢下，維持管道珍貴而重要，這原是民進黨政府責任，卻束手無策；國民黨願意承擔，此行行事坦蕩，沒有一己、一黨之私，關心台胞權益有什麼不對？民進黨政府不感謝就算了，還捏造事情打擊？還是民進黨不把台胞當兄弟姊妹？