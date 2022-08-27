「溪口客家文化館」今一系列慶開館活動中，也首度發表「源遠流敞溪口的血脈」紀錄片及精選百張溪口老照片的「特展」。（呂妍庭攝）

「溪口客家文化館」獲客委會639萬經費補助，今重啟開館。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「溪口客家文化館」獲客委會639萬經費補助，今重啟開館。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「溪口客家文化館」獲客委會639萬經費補助，今重啟開館，安排多場民俗表演。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷經空間重修與策展規畫，嘉義縣「溪口客家文化館」獲客委會639萬經費補助，27日重啟開館，今一系列慶開館活動中，也首度發表「源遠流敞溪口的血脈」紀錄片及精選百張溪口老照片的「特展」， 以及溪口在地團隊精心策畫的「客家主題演出」、「藝術新創工作坊」等，充滿濃濃客家味，溪口鄉長孫維聰期待文化館重新開張，除了在地客家人尋根溯源，也促進族群融合。

溪口客家文化館前身為日式建築「舊衛生所」，溪口鄉公所2008年整修閒置空間再利用，2009年10月開館，已辦理近千場客家主題展演活動與教育研習， 由於營運多年的文化館建築體梁柱出現多處裂損及漏水，孫維聰顧及觀展民眾安危，與對展品的愛護，持續尋找財源，在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文協助下，爭取到客委會639萬修繕經費。

客家文化館原定年初開館，因疫情多次延期，今由翁章梁、陳明文、客委會主委楊長鎮、孫維聰、縣議員劉雅文和地方各界熱鬧慶祝開館，楊長鎮指出，嘉義縣溪口、水上、中埔和梅山等地都有客家族群，他們都非常關心客家文化，溪口客家文化館帶動了客家意識與尋根的認同，令人感動。

客委會主委楊長鎮指出，嘉義縣溪口、水上、中埔和梅山等地都有客家族群，他們都非常關心客家文化，溪口客家文化館帶動了客家意識與尋根的認同，令人感動。

翁章梁指出，嘉縣很多聚落存在著客家血脈，客家後裔無論會不會講客家話，客家文化都在，客家文化館象徵客家人對文化與傳承的認同，尤其很多客家文化和精神具有正面價值，值得大家學習。