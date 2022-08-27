台北市雲林同鄉總會27日晚上舉辦「2022年首都雲林之夜公益演唱會」，民進黨台北市長參選人陳時中及國民黨台北市長參選人蔣萬安27日晚上先後到場，同場與鄉親搏感情，原預計出席的台北市副市長黃珊珊則因行程延誤，取消到場，此外，台北市長柯文哲、新北市長參選人林佳龍、雲林縣長張麗善也有到現場。
陳時中致詞時稱先和蔣萬安及柯文哲打招呼並表示，雲林同鄉會歷年辦很多公益活動，他當衛福部長時也跟雲林鄉親非常好，去年在立委劉建國、張麗善的幫忙下，合力在虎尾建立醫院，有200床的長照服務，他也表示，陸續會提出相關政見，接受大家檢視，當一個會做事的市長。
蔣萬安致詞時也向陳時中問好，並說從小就是雲林的外孫，小時候過年常常回雲林，他父母也在虎尾認識，沒雲林就沒萬安，未來有需要可以找他，為大家打拚，做雲林同鄉會最好的靠山，年底選舉也麻煩大家支持。陳時中則在蔣致詞結束後，起身向蔣萬安打招呼才離場。
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