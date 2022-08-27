雲林同鄉會26日舉辦2022年首都雲林之夜公益演，民進黨台北市長參選人陳時中到場時主動向市長柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安打招呼。（杜宜諳攝）

台北市雲林同鄉總會27日晚上舉辦「2022年首都雲林之夜公益演唱會」，民進黨台北市長參選人陳時中及國民黨台北市長參選人蔣萬安27日晚上先後到場，同場與鄉親搏感情，原預計出席的台北市副市長黃珊珊則因行程延誤，取消到場，此外，台北市長柯文哲、新北市長參選人林佳龍、雲林縣長張麗善也有到現場。

陳時中致詞時稱先和蔣萬安及柯文哲打招呼並表示，雲林同鄉會歷年辦很多公益活動，他當衛福部長時也跟雲林鄉親非常好，去年在立委劉建國、張麗善的幫忙下，合力在虎尾建立醫院，有200床的長照服務，他也表示，陸續會提出相關政見，接受大家檢視，當一個會做事的市長。

蔣萬安致詞時也向陳時中問好，並說從小就是雲林的外孫，小時候過年常常回雲林，他父母也在虎尾認識，沒雲林就沒萬安，未來有需要可以找他，為大家打拚，做雲林同鄉會最好的靠山，年底選舉也麻煩大家支持。陳時中則在蔣致詞結束後，起身向蔣萬安打招呼才離場。