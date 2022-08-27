中山大學15位今年剛從EMBA畢業的E23和AP109同班校友，將人生創業和經營歷程寫成新書《幸福三部曲：15位成功讓夢想起飛的實業家》，大獲好評。（柯宗緯翻攝）

中山大學15位今年剛從EMBA畢業的E23和AP109同班校友，將人生創業和經營歷程寫成新書《幸福三部曲：15位成功讓夢想起飛的實業家》，大獲好評。（柯宗緯翻攝）

中山大學15位今年剛從EMBA畢業的E23和AP109同班校友，將人生創業和經營歷程寫成新書《幸福三部曲：15位成功讓夢想起飛的實業家》，大獲好評，目前預購量已衝進下周金石堂暢銷書排行榜：商業企管類第1名，校友們將該書獻給母校，展現校友對學校的愛能夠延續、廣布。

新書發表會今（27）日在高雄漢來大飯店舉行，會場內冠蓋雲集，15位也CEO貴賓均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。中山E23和AP109同學的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍代表，也見證台灣經濟奇蹟。

作者之一、前E聯會會長陳秀卿表示，《幸福三部曲》涵蓋內容深入，不僅探究作者的經歷與智慧，每篇還邀請一位教授進行對話。這項創舉提高了本書的可讀性與實用性。中山大學E聯會會長施采萱並致贈EMBA在校生400本新書，與大家共享書中的智慧。

中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA是全台唯一連續數年入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，今年更在EMBA商管聯盟高峰會競賽中勇奪一個冠軍、兩個銀獎及最佳團隊獎。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學管理學院成立於1984年，每屆EMBA來自不同領域、產業的學長姐出書分享與反饋，形成校方教材及研究上的大數據，無形中提升了學校研究及同學企業上的競爭力。

中山管理學院院長葉淑娟指出，中山大學第23屆EMBA15位應屆畢業的企業家，將他們從無到有的精采創業故事撰寫成書。在書中可看到第一代創業家的堅持與硬頸精神、第二代創業家力圖創新和維持永續經營。