由於疫情之故，許多書法愛好者無法親臨海峽對岸一覽碑帖真蹟與文物古蹟。好消息是，別具意義的西安碑林海峽兩岸「臨古開新〃共書輝煌」臨書展將於 9 月3 日至 10 月 30 日，假南投埔里「中台世界博物館」盛大展出，開幕當日並將舉行頒獎儀式。

本次展覽將展出來自兩岸的高中、大學生及社會人士的書法作品，這些作品分別由兩岸徵集、評選而產生，稍早已在台北展出，廣獲社會各階層人士讚嘆。如今將移至台中擴大展出，有心觀摩寫繁體字長大的人，與慣寫簡體字長大的人，在書法的表現上有無差別的書道愛好者，與中小學師生，將可親臨比較，相互學習。

尤其難得者，此次中台世界博物館將一併展出 2010 年喜獲西安碑林博物相贈的1273 套（件）歷代名碑拓本，並精選其中有名、與佛教相關的碑拓，於其「千載豐碑」及「時代書魂」展廳展出，該展廳係仿照盛唐宮闕建成，與此次展覽相互輝映，彷彿回到大唐。

西安碑林博物館向有「歷史文化寶庫，書法藝術殿堂」之譽，此回難得在台灣展現其豐富的歷史文化內涵。展覽內容除參賽者臨寫的西安碑林歷代名碑，和兩岸書家的作品外，還有來自碑林的〈嶧山刻石〉、〈三墳記〉、〈曹全碑〉、〈大智禪師碑〉、〈多寶塔感應碑〉、〈顏勤禮碑〉、〈迴元觀鐘樓銘〉、〈集王三藏聖教序碑〉、〈張旭肚痛帖〉、〈懷素千字文〉等十件名碑原拓複本。

此一饒富意義的活動由宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、西安碑林博物館，及社團法人中華翰維文化推廣協會共同主辦，中台世界博物館協辦。

臨書是研習書法者很重要的學習歷程。透過對經典碑帖的一通通臨寫，好像與古人一遍遍對話，並可從中揣摩出古代書家作品的形、神、意，以此尚友古人。隨著臨書工夫的深入，心得的累積，學習者的筆端也由此漸具個人風貌。

從書法發展的歷程來看，要弘揚普及書法，推廣臨書是一件很重要的事。無論時代如何變遷，「老實寫字」始終是寫好毛筆字的不二法門。「臨古開新〃共書輝煌」海峽兩岸臨書展，正是基於這樣的思路所舉辦的「老實活動」。

為提供觀眾多元觀展體驗，主辦單位還用心規劃了「集帖趣～乾拓體驗」、「不平凡印記～鋼印體驗」、「書體九宮格～拼字體驗」、「看展覽〃抽圖錄」、「趣味測驗故事～測測屬於你的代表書法家」、「超級變變變～會動的筆畫體驗」、「拓印工作坊」等有趣的展場體驗活動，也規劃兩場以西安碑林及書法藝術為題的書藝講座。

希望透過展覽和各項活動，讓觀眾對我固有書法藝術產生興趣，領略書法之美，並對漢字的發展脈絡，有更深的理解。這在標榜科技的今日，尤為難得；現代父母如欲子女日後有一技隨身，書法絕對是首選。

李陽冰《三墳記碑》局部圖 碑文字體平正，大小均一，章法規範整齊，線條圓潤挺拔，若鐵畫銀鉤，是李陽冰的代表作之一。

大智禪師《大智禪師碑》局部圖 此碑雕飾華麗，碑側有寶相花、菩薩、瑞鳥、迦陵頻伽等圖案，是唐代碑刻紋飾中最繁麗的作品。

顏真卿《多寶塔感應碑》局部圖 此碑用筆清勁銳利，結體勻穩謹密，代表了顏氏早期的書法風貌，是初學顏體者首選的範本。