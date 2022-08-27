男友酒駕開賓士車撞爛，她蹲在分隔島旁嚇哭拭淚。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

昨(26)日台中市發生賓士車自撞事故，開車的劉姓男子因酒駕載著女友失控撞上分隔島，在撞上停等紅燈的轎車，賓士車幾乎全毀；然而，有網友在臉書分享事故後影片，網友見到年輕正妹女乘客「下衣失蹤」，露出細長美腿蹲在一旁哭泣拭淚的畫面，心疼直呼「把妹子都嚇哭了」、「趕快秀秀小姊姊」。

日前台中1名劉姓男子和鄭姓女友到夜店喝酒後，劉男於隔日約凌晨5時許，開著賓士車酒駕載女友回家，行經西屯區文心路，突然衝撞分隔島，車子又失控往前暴衝，撞到停等紅燈的楊姓男子轎車才停了下來，然而劉男的賓士車也擠乎全毀，副駕駛座的鄭姓女友也受到輕微擦挫傷，警方到場對劉男進行酒測，劉男測值達0.8毫克，被依公共危險罪送辦。

男友酒駕開賓士車撞爛，她蹲在分隔島旁嚇哭拭淚。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

男友酒駕開賓士車撞爛，她蹲在分隔島旁嚇哭拭淚。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

然而，有網友拍下事故發生後影片，分享在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，影片中可見，長髮正妹女乘客似乎是受到驚嚇，蹲在分隔島旁伸出左手讓醫護人員進行檢測，長髮妹則又手摀著臉，露出一臉驚魂未定的模樣；不過，長髮妹因穿著時下最流行的超長T恤，呈現出「下衣失蹤」露出一雙修長美腿。

影片一出，網友也紛紛留言表示「美女一手車」、「好口愛喔」、「人漂亮真好，連車都保護...（看樣子，車是男的）」、「戀愛了」、「質感台中，拍起來」、「把妹子嚇哭了啦」、「趕快秀秀小姊姊」。

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