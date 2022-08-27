近21年前在韓國大田發生的一起銀行強盜殺人案，至今終於有重大進展，韓國警方今天表示，已藉由DNA鑑識逮捕2名涉嫌重大的嫌疑犯，正在進行訊問。

韓聯社報導，大田警察廳表示，涉嫌在2001年搶劫銀行運鈔車，並槍殺一名銀行職員的2名嫌犯今天落網。大田地方法院下午2時進行逮捕令的實質審查程序，但嫌犯庭訊否認部分犯行。

這起案件發生在2001年12月21日上午，一輛黑色轎車停放在位於大田市內一家大型百貨對面的KB國民銀行地下停車場，在銀行運鈔車抵達現場、正常進行現鈔出納作業時，車上兩名蒙面男子隨即上前持槍搶劫。

2名歹徒先是以空包彈射擊試圖抵抗的43歲金姓銀行職員，之後又用實彈射擊，警方趕到現場時，歹徒已帶著搶來的3億韓元現金逃之夭夭，中彈的金姓職員送醫後不治。

歹徒用於作案車輛後來在距離銀行130公尺處的一處停車場被發現，由於事發現場並未安裝監視器，歹徒也未留下任何指紋，警方僅能依保全人員陳述，將嫌犯鎖定為20到30歲男性。

根據調查，2名歹徒使用手槍為警方使用槍枝，當時引起社會關注，後來推測為事發的2個月前，大邱市內遭襲擊巡警所持槍枝，但這起襲警事件也未留下關於嫌犯的有力證據，案情陷入膠著。

韓國警方在事發隔年逮捕3名嫌犯，其中包括自稱犯案的20多歲男性，但3名嫌犯之後在法院審理中主張是在警方拷問下做出偽證，最後法院駁回警方的逮捕令聲請。

過了20年，大田警察廳表示終於在25日逮捕2名嫌犯，與事發現場留下的DNA鑑識結果一致。警方預計將在9月1日對外正式說明這起案件詳情與相關證據。