傳承168年的鷄籠中元祭，27日傍晚在基隆老大公廟舉行「關龕門」儀式，由壬寅年主普的黃姓宗親會爐主黃大銘，與市長林右昌、立委蔡適應等人，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」返回冥間，象徵今年的鷄籠中元祭圓滿落幕。

27日的「關龕門」儀式，先是由主普的黃氏宗親會依循古禮上香、獻花、獻果以及經衣財帛，接下來由道長恭讀疏文敬告天地。再將裝有登記簿、鎖頭的錦盒取出，由爐主黃大銘記錄關龕門時辰及姓名。隨後，由今年主普的爐主黃大銘、老大公廟主任委員陳丁寶，與林右昌、議長蔡旺璉等人共同鎖上門鎖，完成關龕門儀式。

林右昌表示，今年水燈放得非常順利，象徵基隆市在接下來的一年，會平安順利。他今年也是最後一次以市長身分參與，抱持著感恩的心情，感謝主普的黃姓宗親會，以及相關執事人員的努力及協助，讓鷄籠中元祭順利圓滿完成。

文化局長陳靜萍表示，鷄籠中元祭關龕門的時間為農曆八月一日，比起一般關鬼門的時間較晚一天。這是因為一般民間認為，開龕門的時間不可晚，以免耽誤好兄弟出來陽間進食；而關龕門的時間不可早，好讓四方的好兄弟能趕得及回去，基隆就展現了這股人情味。

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