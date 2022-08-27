民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午前往新北市汐止區金龍湖勘查，並講述發展策略，他表示，金龍湖因為產權問題，在維護、增建上窒礙難行，因此他已經和農委會商談共管事宜，只要當選新北市長，就會徹底改善金龍湖，使其美麗風華再現。

林佳龍今天下午在新北市議員周雅玲、張錦豪、李坤城及前立委陳朝龍、立委賴品妤服務團隊陪同下，到金龍湖畔現勘。他表示，要讓汐止「水環境」、「水安全」、「水永續」、「水文化」形成城市特色，而金龍湖含周邊佔地約12公頃，是雙北都會區第一大湖，雖無灌溉功能，但仍是重要防洪、蓄洪湖泊，若整治得宜，能作為在地居民遊憩、活動、運動的重要場所，並吸引觀光人潮。

林佳龍指出，金龍湖所有權人是民間的七星農田水利會，整體維修經費不足，連增建涼亭，都因土地問題告吹，導致美麗的金龍湖漸漸黯淡，而朱立倫擔任新北市長時，曾和七星農田水利會研商產權移轉、區段徵收、委託代管，但成效不彰。

林佳龍說，過去周雅玲在議會長期追蹤、質詢，張錦豪也非常關心，但十多年來新北市府都無能為力，在農田水利會轉型為公家管理處後，現在也看見汐止金龍湖周邊居民地的需求，因此他已和當地民代、社團領袖共商金龍湖發展三策略，分別為「合作共榮」、「清淤疏濬、防洪蓄洪」、「環湖步道、休閒亮點」，並和農委會商談共管事宜。

林佳龍透露，農委會及農田水利署已經同意他的建議和主張，願意積極支持，待他當選市長後，新北市新北市府將與農水署合作共管，由市府主要負責維運管理，屆時會進行各項工程，讓金龍湖徹底清淤，水質淨化，也會定期防污巡守，維持金龍湖的防洪、蓄洪功能，也將整建環湖步道、涼亭、觀景平台，盼讓金龍湖再現美麗風華，希望汐止鄉親給他機會。

另外，林佳龍也針對鴨母港溝整治議題表示，整體規畫能分段實施，但得讓市民清楚了解社區參與也很重要，自己擔任台中市長時，綠、柳川共7條河川都做「全流域治理」，卸任前補助預算也全部到位，包括解決台中公園日月湖淤積問題，以及帝國糖廠湖濱公園星泉湖進行綠美化工程等。