女星Apple（黃暐婷）和雙胞胎妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人目前都是各大綜藝節目常客；Apple今（27日）在IG分享去錄影發生的小插曲，當天發現衣服胸口有個洞，買衣服時沒注意，意外洩胸前春光，自己也被嚇到「默默變辣妹」。

Apple今日晚上在IG分享多張去錄影的花絮照，也透露當時被身上的新衣服嚇到，畫面中她穿著一件藍色短洋裝，平口設計展現出她的性感鎖骨；只是細看才發現胸口有一個小洞，隱約看得到兇猛事業線，Apple似乎也不太清楚怎麼會有這個洞，「嗯？這衣服怎麼這樣？這個洞是怎麼回事？」還說下次買衣服前要試穿一下。

Apple錄影當天發現衣服胸口有個洞，買衣服時沒注意，意外洩胸前春光，自己也被嚇到「默默變辣妹」。(圖/ 摘自Apple黃暐婷IG)

洋裝自帶性感小心機讓Apple哭笑不得，最後還說自己「默默變辣妹了」；許多網友看到Apple穿著意外變火辣風格，反而覺得很適合她，讚賞她身材好，「這個我很喜歡」、「就是辣妹」、「洞太小，還可以更辣」、「心機洞」、「笑起來好甜，身材又那麼性感，女神」。

Apple平時給人優雅氣質形象，有別於妹妹傻大個的感覺，穿著方面也是走知性風格，所以偶爾展現好身材，都讓粉絲大飽眼福。