普丁（Vladimir Putin）一名親密友人、俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，即使烏克蘭最後決定放棄加入北約，也無法打消克宮持續軍事侵略的念頭。

根據路透社報導，現任俄羅斯國家安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席、同時也是前總統的麥維德夫，接受法國電視台採訪時表示「現階段放棄加入北約是關鍵，但迎接和平曙光似乎難實現。」普丁一心一意讓烏克蘭擺脫納粹主義影響，戰爭只會持續推進。然而，西方國家認為這是俄國不願妥協的藉口。

麥維德夫還提到，俄國準備在一定條件下願意與烏進行會談，儘管戰爭之際，幾輪談判最終都沒能取得共識，他稱「這取決於事情如何進展」。

早在俄烏戰爭引爆前，克宮明確表示「烏克蘭成為北約盟國是不可接受的事情」。

另據《紐時》報導，隨著芬蘭和瑞典朝加入北約的方向快速邁進，北約全名北大西洋公約組織（NATO），決議必須由30國會員國全數同意，日前美國公開點頭，短短三個月內就累積23國支持芬蘭、瑞典入會；考量烏克蘭加入北約對俄羅斯極具威脅，普丁堅決反對，西方盟國立場也抗拒挑釁，深怕激怒俄對戰爭更為不利。

此外，加入北約還須滿足幾項必要條件，地緣政治、法治等對烏克蘭來說是危機也是挑戰，僵持不下的戰局，這個願望虛無飄渺。澤倫斯基曾說，「烏克蘭可能必須接受永遠無法加入北約的事實」。