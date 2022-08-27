民進黨新北市長參選人林佳龍今批評，全新北看不到一條全流域整治，新北市政府水利局回嗆，這兩天林佳龍對於治水的發言，凸顯要來選新北，功課不做卻滿嘴空話，還批評別人作半套，他指出的全流域整治4大重點包括「不淹水、有乾淨的水、不缺水、有親水環境」，內容空洞、無料又不知所云，再次呼籲林佳龍不要只會講空話，要多做功課並且提出更具體的治水策略。

水利局長宋德仁表示，新北的六水治理策略就是全流域治理，包含「水安全、水清淨、水滲透、水生態、水育樂、水文化」。其中3年改善13行政區50處沉痾積淹水點，4年即將完成污水接管25萬戶，1382公頃的高灘地建置了超過210公里的河濱自行車道路網，透保水及抽水站預抽增加滯洪量270萬頓量體，2條三面光混凝土河道改變成近自然生態河川的創舉，3條水文化河川，這些都是實實在在的數據，成效大家都看得見。

水利局認為，全流域治理不是口號，而是需要真材實料拿出具體的政策方針，林佳龍所提的4大重點，新北市府的六水策略都已包含，而且做得更多，另外兩水林佳龍如果不懂，歡迎來取經學習。