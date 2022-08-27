台北市副市長黃珊珊28日辭職生效，並將舉行記者會宣布參選台北市長，但黃27日一連安排7場市政行程，遭質疑用盡市政資源到最後一刻。市議員簡舒培更發現，北市產業發產局幫黃珊珊拍10部影片，趕在黃珊珊辭職前上架，儼然成為黃珊珊畢業特輯，怒轟市府成為黃珊珊競選團隊，厚顏無恥。產發局則稱影片是在年初就開始規畫，均照進度執行。

簡舒培指出，黃珊珊正式辭任副市長前，她收到市府同仁陳情，指黃珊珊今年上半年與民眾黨籍的產發局長林崇傑商討，挪用業務費積極籌拍有黃珊珊入鏡的市政宣傳影片，由於最近1個月逼近黃珊珊辭職參選日，林崇傑下令要求轄下市場處、商業處等單位，搶拍市政宣導影片，儘速收尾，務必讓有黃入鏡的影片能順利在黃辭副市長前上架，閃避行政資源為特定參選人宣傳的罵名。

她進一步調查發現，產發局今年共規畫39部的市政宣導影片，已拍攝完成且發佈的有20部，其中有黃珊珊露出的就占了10部、達到半數，且有6部集中在今年6到8月拍攝，全部都在7到8月發布，市政宣導影片儼然成為黃珊珊畢業兼市長參選影片，10部影片花費高達287萬元，難怪市府同仁會譏笑這些影片根本不是市府宣導，而是歡送黃珊珊的畢業影片。

簡舒培批評，日前林崇傑帶頭安排公務人員陪黃珊珊掃街，現在竟還濫用市政資源，假市政行銷宣導之名，實為黃拍畢業影片，整個市政府再度成為黃珊珊的競選團隊，厚顏無恥的程度更上一層樓。

簡舒培炮轟，黃珊珊身為律師也是資深民意代表，有意角逐市長，不求正道尋求市民支持，反而藉由自己的法律專才鑽營漏洞、濫用市政資源，如果黃珊珊當副市長無法僅守份際，如何說服市民其當市長後會是依法行政的台北市長呢？

對此，台北市產發局長林崇傑表示，影片是在年初就開始規畫，照進度執行，影片拍完本來就是這個時間，相關委託案不可能一開始就馬上進行，還需進行公開徵選廠商等程序，且影片並不是只有拍黃珊珊，市長柯文哲也有拍攝，都在台北城博會時一併對外宣傳。