《我願意》主演姚淳耀（左起）、田中千繪、炎亞綸上《36題愛上你》。（公視提供）

姚淳耀、田中千繪為宣傳邪教影集《我願意》上公視談話節目《36題愛上你》，主持人炎亞綸同為該劇主角，也坐到來賓席。他怕難擋主持夥伴唐綺陽、吳姍儒（Sandy）的犀利提問，開場就先示好：「（唐）老師你變瘦了。」唐綺陽沒好氣地回：「你剛剛都看我的側面，OK？」

炎亞綸以本名吳庚霖出演片裡的國際巨星「費慕淇」，他在《36題》打趣表示，有段時間對本名蠻排斥，「因為好像沒有很時尚」，也認為「『炎亞綸』像出道之後的一個外衣」，而本名是從小長大跟著自己，經歷與父母親彆扭、戀愛與失戀等時期「有很多的情感在裡面」。

Sandy問「怎麼會用這麼特別的字」，炎亞綸透露「因為我媽媽姓林，所以吳庚霖是這樣來」，唐綺陽恍然大悟說「吳跟著林，是這樣？」，還問「所以在家時，媽媽的意見是比較重要的？」，炎亞綸笑說「媽媽是獅子座，她是家裡的王」。訪談將於周日（28日）晚9時在公視首播。