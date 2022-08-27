台北市副市長黃珊珊今日最後一天任職，行程從早跑到晚，最後一個行程落腳萬華區，參加北市都發局舉辦的萬華願景討論會，會場集結在地議員、里長、藝文團體、青創店家及市場組織等超過百人。黃珊珊上台致詞也喊出市府新政策ROD（River-Oriented Development 河岸導向都市在發展策略）未來沿岸的都市更新最高可以有2倍的容積率獎勵。

黃珊珊表示，除了原有的TOD理念外，艋舺學園亦以EOD整體規劃理念，逐步成為社區的發展及情感中心，黃珊珊也拋出新的都市更新概念ROD，強調要針對淡水河沿岸從萬華區至士林北投區，進行河岸改造，將來會建立完整的開發原則，建立台北全新的河岸風光。若沿岸老宅進行都市更新，除基礎容積50％的獎勵外，再增加策略性的容積獎勵50％，比照TOD的方式，透過專案計畫，達到最高兩倍的容積獎勵。

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