警政署8月25日將花蓮外役監兩名脫逃嫌犯許亞倫、康育豪發布「重要緊急查緝專案」，遭部分人士質疑完全感受不到緊急，警政署27日強調並無延誤，已指派刑事局外勤大隊追緝，盡早將兩嫌緝捕歸案。

警政署表示，依刑事訴訟法規定，通緝發布機關為各檢察署或法院，通緝犯主管機關為法務部權責。

警政署重要緊急查緝專案發布目的，是針對法院及地檢署發布通緝資料，審酌犯罪行為對治安影響重大，認有告知公眾的必要時，即予以刊登；特別是在台南殺警案件發生後，加強提醒員警注意此類逃犯，注意執勤安全。

對外界質疑延遲，警政署表示，法務部矯正署23日發布新聞稿稱尚有兩名外役監受刑人在逃，刑事局當日主動聯繫矯正署，始確認脱逃受刑人為康育豪及許亞倫；另康嫌8月1日發布脫逃通緝、許嫌8月23日發布脫逃通緝，刑事局經取得兩名犯嫌通緝資料後，於25日發布「重要（緊急）查緝專刊」及函請各警察機關加強查緝，並無延誤情事。

警政署表示，已要求各警察機關加強查緝，並提醒員警注意執勤安全；同時指派刑事局外勤大隊專責人員追查逃犯，希望民眾提供破案線索，盡速將逃犯緝獲歸案。