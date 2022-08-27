姜巧文魅力連對戰的國小生都愛。（巨宸、民視提供）

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》，總教練「東哥」黃忠義率領的教練團隔著螢幕觀看球員們的真心話，直指教練團意見多，讓球員無所適從，讓黃忠義等人表情越來越凝重，臉色鐵青、微笑都沒了。黃忠義認為，「每個人都想聽好話，但聽好話就會限制他們成長。」但他還是把隊員的話聽進去，隔天訓練時立即為隊員重新講解並區分好每個教練的主責項目。

最新一集他們對戰黃忠義的母校花蓮太巴塱國小棒球隊，有「體壇周子瑜」之稱的跆拳道品勢女神姜巧文，上週漂亮接殺出局，讓教練黃紹熙直呼感動！這次比賽她甚至「圓了夢」，首次擊出安打，還是直奔二壘的二壘安打，她事後回想興奮表示，「當下只想要趕快跑到（壘上），到了才知道原來我擊了那麼遠！」姜巧文也展現企圖心，盜壘跑上三壘，讓對手休息室都爆出吼聲，國小弟弟大喊，「姜巧文，水喔！」讓主播「卓卓」卓君澤讚，「哇賽！小朋友識貨喔～」

該場擔任球評的「超級王牌棒球隊」投手教練林其緯也對選手讚譽有加，「姜巧文、程文欣進步非常地大，她們一開始都一直坐板凳，是因為揮空率太高了，但現在甚至可以排上先發，甚至擊得到球！」而這次主審找來曾是巴塞隆納奧運銀牌的強捕白昆弘，他也讚賞「超級王牌棒球隊」的女子戰力堅強，「女孩子在兩好球之後的打擊慾望比男生強，她們就是想要打到球、想要去破壞！」不但姜巧文、程文欣展現超強進步力，許淑淨的穩定一壘守備與譚雅婷接棒上投手丘，在最新一場比賽都有表現。

既然找來白昆弘，他為「足球歐巴」薛銘文特訓，讓薛銘文首次以捕手之姿上場對戰！而「十項全能」的孟祥祖在這場比賽執行「豹子腿」方昶詠教練給的指令，靠完美短打跑上壘包，方昶詠肯定表現，「他暗號執行非常漂亮，那個短打是這場比賽最重要的關鍵！」《超級王牌棒球隊》與太巴塱國小棒球隊高潮迭起的比賽過程，每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每週三中午十二點播出。