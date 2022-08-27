趙傳今晚在北流舉辦演唱會。（開麗娛樂提供）

趙傳年逾90歲的爸媽今晚到場支持。（羅永銘攝）

趙傳今晚（27日）舉辦「趙傳人生大夢」演唱會，這場演出因疫情2度改期、延後1年，唱完〈快樂似神仙〉等歌，他感動說：「開場時聽到大家喊，其實我有點激動，來的都是真愛，疫情之下冒險前來。」隨後鞠躬感謝全場4000多位歌迷，提及自己唱了30多年時光飛逝，他幽默說：「相信在座各位都是在我的音樂當中一起成長，沒想到我可以唱這麼久。」

61歲趙傳以好歌、好身材、好體力「三好」狂飆經典曲目近30首，出道37年歌唱實力依舊驚人；他此次首度挑戰北流新場地，最關心歌迷們視聽覺享受，「這個場地聲音聽起來如何，我最擔心的是你們聽得不舒服，要你們聽得舒服、我唱得也舒服才行」；看見台下歌迷曲曲合唱，趙傳坦言自己強忍激動情緒：「眼淚吞到喉嚨去，有點哽咽，但我會盡量忍到最後。」擔心落淚會影響表現。

逾耳順之年仍一條活龍的趙傳，臉不紅氣不喘飆唱高難度歌曲，更一連換上4套造型服裝，把鍛鍊有成的麒麟臂、結實體魄展露無疑，好身材不輸年輕鮮肉，經典曲目也不放過，包括〈我很醜可是我很溫柔〉、〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉等歌掀回憶殺；今晚除了李宗盛、黃韻玲、潘越雲及丁曉雯等圈內好友到場欣賞，趙傳年逾90歲的爸媽以及一對兒女，也偕同他小學、國中、專科、碩士班的同學組成應援團打氣。