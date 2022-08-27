統一獅老將胡金龍在3局上敲安打回超前分。（陳怡誠攝）

統一獅今天靠著「雙胡」發威，胡智為先發主投7局僅失2分、胡金龍在3局敲出超前安，攜手率隊以8比4擊敗樂天桃猿，中斷對戰8連敗，胡智為也拿下本季第9勝。

獅隊碰上桃猿總是陷入苦戰，下半季前6次對戰一勝難求，加上上半季更是對戰8連敗的情況。今天推出胡智為先發，他雖在首局就挨林泓育2分炮，但他很快回穩，接下來僅被敲出3支零星安打，7局被敲5支安打，失2分好投。

投手回穩打線也給予火力支援，3局上獅隊成功突破桃猿先發投手王溢正，江亮緯、林岱安連續安打再靠短打攻佔二、三壘，邱智呈獲得保送形成滿壘，林靖凱安打先追回1分，潘傑楷保送擠回追平分，胡金龍在補上帶有2分打點的超前安打，也把「姊姊」打退場。

7局上獅隊攻勢再起，潘傑楷敲出右外野2分炮，獅隊單局攻下3分擴大領先優勢，雖然桃猿趁著胡智為退場後展開反攻，但最終仍以4分差吞敗。

統一獅潘傑楷敲出2分炮。（陳怡誠攝）

「中止8連敗，下半季到現在第1場。」總教練林岳平指出贏球關鍵，「主要還是對方給我們機會，追平後打者心情比較篤定，如果是出局結果就還很難講。」

而另一場在洲際的比賽，中信兄弟洋投德保拉繳出8.1局失3分好投，打線則在7局下攻下4分逆轉，以6比3擊敗味全龍，德保拉在4局上三振掉吉力吉撈・鞏冠後，達成生涯第500K里程碑，其中局數470.2局、1910打席為史上第2快。