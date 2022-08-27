「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之二。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之三。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之四。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之五。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之六。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之七。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場之八。（縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」年度大戲之一「鄉鎮博餅賽」今天在5鄉鎮同步登場，席開499桌逾5000名鄉親和遊客拚手氣、搶好禮，骰子和吆喝聲此起彼落，將大、小金門島渲染得熱鬧滾滾。

其中，金城鎮總兵署前廣場席開105桌、1300人；金湖鎮新市里籃球場102桌、1224人；金沙鎮複合式運動場92桌、920人；金寧鄉公所前廣場108桌、1080人；烈嶼鄉東林複合式運動場92桌、900人。

各鄉鎮公所迎接遊客進場體驗己有300多年歷史的民俗活動，分享骰子落碗樂趣無窮，也特地安排遊客體驗桌26張，金城鎮公所並開放觀光客體驗桌狀元進入決賽，再與本地鄉親高手決戰拚輸贏。

縣府觀光處說明，鄉鎮賽彩品十分澎派，狀元獎彩品包括金城鎮「黃金骰子(一兩)」、金湖鎮「光陽機車 GP125一台」、金沙鎮「金元寶福氣黃金(一兩)」、金寧鄉「三陽機車 JET SR 125CC一台」、烈嶼鄉「10打0.6高粱」，還有各種地方特產等彩品。

觀光處表示，今年博餅活動持續一個月(8／11-9／10)，共有七大系列活動，包括店家博餅、消費博汽車、機場迎賓博好彩、線上博餅拿好禮、變裝博餅歡樂派對、鄉鎮博餅賽、金門鱟劇團表演等。

同時，今年除了除了實體博餅外，另有最受矚目的「消費博汽車」，民眾於各博餅店家消費即可集1個戳章，集滿3個不同店家戳章，即可參加抽獎，人人有機會獲得最大獎汽車，而且今年參與博餅的店家由去年的91家到今年的166家，顯示活動受到店家的肯定和響應。

金門搶攻秋冬旅遊市場，緊接還有金門老兵召集令、高粱老街風獅爺文化季、海洋藝術季、文化生活節-後浦城市，以及各鄉鎮公所舉辦的花蛤季、芋頭季、石蚵小麥文化季。相關訊息請上《金門觀光旅遊網》查詢。