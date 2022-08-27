「S2O Taiwan潑水音樂祭」本周末連續2天舉行，但直到開演前一天才宣布包含「2NE1」隊長CL（李彩麟）等外國嘉賓都無法來台參與演出，還拒絕接受退票，主辦單位斯邦奈負責人Brian昨開直播說明始末，怒斥「被文化部陰了」。並接著透露公司6月就申請泡泡專案，但當時政府告知7月就「0＋7」不用申請，直到2天前才發現不對勁，即便找了很多立委陳情都無效，大嘆「台灣真的太黑暗了」，對此，文化部今（27日）再度發聲明反擊，強調主辦單位發言「絕非事實」。

文中提到，文化部一向站在「支持藝文團隊」立場，積極協助團隊視需要進行防疫專案申請，但若主辦單位不遵守規則，「找民意代表關說陳情也沒用」。對於「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦人宣稱「被文化部陰了」，文化部也強調，絕非事實，純屬憑空捏造。文化部現階段將以協助消保單位釐清歷程，保護消費者權益為優先。接著表示，文化部深刻理解2年多的疫情，對藝文產業造成的嚴峻影響，除積極向中央流行疫情指揮中心爭取「藝文人士疫情期間來臺專案」外，對於所申請專案，亦都竭力協助主辦單位或團隊完備申請要件，函轉指揮中心同意。

並提到，經統計，自2021年4月邊境管制至今（2021年4月以前禁止外國人入境），文化部協助專案申請案件共142件，有137件獲指揮中心核准通過，其中包含19件「泡泡專案」，專案申請通過比例高達96％。亦即只要主辦單位遵守相關防疫規定或申請規則，獲核准機率相當高，「根本毋需透過民意代表關說或陳情」。指出，本次「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位宣稱很早就提出申請，但申請資料被藏起來，是「被文化部陰了」，此說法完全不是事實，純屬憑空捏造。文化部表示，文化部於昨（26）日聲明皆已完整揭露與主辦單位溝通過程，文化部絕不容許主辦單位以不實言論，持續汙衊承辦公務人員。

最後，文化部也重申，目前以協助及保護消費者為優先，文化部將積極配合消保主管機關，釐清相關歷程，協助有退票需求的消費者完成作業。