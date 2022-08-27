白露將至，一年一度花蓮文旦柚進入採收的盛季。今(27日)花蓮縣政府為推廣花蓮文旦柚，在臺北希望廣場舉行促銷活動，廣邀各界來賓共同推廣全國第一的花蓮文旦柚。現場有多家企業響應採購，數量超過到1萬箱約10萬台斤，另縣府也提早與UBER合作上架花蓮兩粒裝文旦，希望拓展年輕市場，讓單身或小家庭消費族群也可以輕易地品嘗到花蓮文旦。

花蓮縣長徐榛蔚說，縣府目標在短時間內穩定文旦柚市場價格，已積極媒合企業訂單，除增加國內銷售外，同時向中央積極爭取去化大果的經費，希望透過減少市面上文旦柚的數量避免影響文旦柚售價，今年亦輔導瑞穗鄉農會興建文旦柚加工廠，將強化次級品加工量能，開發文旦柚多元加工利用。此外縣府也鼓勵貿易商與農民合作，增設本縣文旦柚外銷供果園，以利未來拓展及分散外銷市場。不僅民眾熱列搶購，就連企業也大力支持，包含UBER EATS、信實物業管理顧問公司、智購科技公司、和宏室內裝修工程公司、大利特殊鋼公司、育信印刷設計公司等企業也於現場訂購文旦柚，合計共1500箱，在中秋一同體驗最享受回甘酸甜黃金比例的滋味，足見花蓮文旦柚的魅力！

徐榛蔚表示，花蓮擁有好山好水，花蓮的農友致力於產業發展與環境永續，文旦樹在大山大海的滋養下生長，造就了平均13.5度以上的老欉文旦並且包住了0.3%~0.4%的黃金微酸感，層次豐富，讓花蓮文旦柚成為了中秋佳節最好的送禮選擇。」文旦柚不僅食用口感特殊，延伸效益多元，縣政府更拓展相關觀光效益：今年3月份，花蓮縣政府也與瑞穗鄉農會合作辦理「柚花健走及路跑活動」，希望藉柚花飄香時節舉辦健行，從開花就能夠受到市場及消費者關注，打響知名度，也為當年柚子提前行銷更開放預購訂單緩解節前壓力。

現在民眾不必出門只要網路下單或電話訂購，在家也能享受到文旦柚的幸福味道，還可以參加花蓮縣政府舉辦的抽獎活動，於8月23日起，消費者於2022花蓮文旦型錄購買任一家花蓮文旦柚，即可獲得獎券序號，並至活動官網填寫序號及連絡資訊，就有機會獲得「尊榮級花蓮住宿套票」、「家庭最愛好米烹飪組」、「美國多功能智能調理機」等多項好禮！