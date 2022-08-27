醫界盛會「2022國際輔助醫學高峰會」今（27）日於東海大學舉行，由於攸關40萬從業人員的出路，因此備受各界重視！副總統賴清德以錄影模式致詞時強調：「台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者；輔助醫學的推動『現在正是時候』！」

「2022國際輔助醫學高峰會」歷經疫情兩度推延進度後，27日迎來了開幕式。這次大會除集結了「輔助醫學」各項創新展覽，琳瑯滿目的民俗療法工作坊，以及來自世界各地的學者專家論文發表外，還頒發了四大獎項，因而被喻為台灣的「輔助醫學元年」。

大會主席暨台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名說，醫學會成立的四個使命，便是「合法化、科學化、學術化、普及化」，更擔負著「承先啟後」的大任，融合成具有台灣特色的輔助醫學，期待對全人類有一個具體的貢獻。

陳韜名強調，因應時代的需要，輔助醫學也正面對著超高齡化社會的來臨，輔助醫學在安養樂齡的照護上，配合教考制度的一條龍連結，將傳承千年的人類智慧結晶配合當代科技的創建，以便提升台灣民眾更好的生活品質。

東海大學在為期3天的高峰會中則扮演了穿針引線，以及為促進輔助醫學與AI人工智慧的研究成果與技術發展，提供專業知識與見證。東海大學董事長吳清邁也參與這場盛會。

而東海大學校長張國恩則幽默地表示，這場高峰會之所以重要，「是因輔助醫學的第一次盛會就給了東海」；東海大學終身特聘教授朱正忠博士指出，有186位來自世界的學者專家共同付出心血，將近800位的輔助醫療領域的工作坊相挺大會。

此外，邀請貴賓來自政商醫各界菁英，包括身兼醫學會榮譽會長的立委林楚茵、台中榮總院長陳適安、童綜合醫院策略長李三剛，以及天主教台中教區副主教黃清富。而宏碁集團創辦人施振榮則以錄影模式演說，台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正則親臨會場進行專題演講，陣容盛大。

高峰會首次頒獎予四位從事輔助醫學領域的傑出人士，都擁有相當堅實的粉絲群，分別為著名的足部反射大師吳若石神父，獲得輔助醫學終生成就獎；終身都在從事輔助醫學相關工作的東西整合醫學中心院長何逸僊，獲得輔助醫學終生成就獎；結合輔助醫學AI大數據、IFEEL生物訊息預警系統專家高明志執行長，獲輔助醫學世紀領航獎；針對輔助醫學的學術化提供一個有國際高度的平台，主編國際醫學核心期刊「傳統與互補醫學期刊」的沈立言教授，獲得輔助醫學承先啟後獎。

為了增添文藝氣息與人文關懷，大會特別邀請全國動物醫院事業群執行長陳道杰，展現才藝拉小提琴做為開幕序曲，一首悠揚的旋律「白天的星星」贏得了場內300多位嘉賓的如雷掌聲。

「台灣輔助醫學醫學會」成立於民國110年7月，早在二、三十年前，輔助醫學就存在台灣民間，只是一直沒有包含在台灣的「部訂專科醫師」範圍，也不屬於「醫療法」管轄，是一種在正規治療之外的另類療法。由於各種利益衝突，與藥廠與政府部門之間的抗衡，使得「輔助醫學」走來篳路藍縷。

民眾所熟悉的輔助醫學，包括了傳統認知的「筋絡網絡」、「徒手矯治」」、「刮痧撥筋」，還有漢方草本等調理方式；意識情緒方面，也有「音樂療法」、「芳香療法」；在能量頻率面向，則結合針灸、頻率與聲、光、電、磁等多元媒介處理身心遇到的問題。

台灣在輔助醫學領域奮鬥的菁英，也紛紛一展身手，10多場的體驗工作坊讓參與民眾大呼過癮，也令全台近40萬從事輔助醫療的工作者為之振奮。

「輔助醫學」在台灣也許還是個陌生的名詞，但如果提到「民俗療法」、「芳療」，相信民眾應該再熟悉不過。只是「輔助醫學」的範疇不僅單純如此，事實上，只要涉及非藥物及開刀手術的醫學及方法，都能包含其中。

但，現行的「醫療法」中，民間大多數從事民俗療法的業者，都不屬於「醫事人員」。然而，台灣有超過40萬相關的從業人口，他們大部分因為無法從事「醫療行為」，只能遊走在法律的灰色地帶。

目前世界各地使用輔助及另類療法的人越來越多，此議題的重要性也逐年上升。美國從1991年到1997年，花費在輔助及另類療法的經費從4億增加到超過6億美元，而在一年內曾求助於輔助及另類療法的人的比例，亦從33.8％增加至42.1％。

2021年籌備多年的「台灣輔助醫學醫學會」終於成立，可能有人會覺得好奇，為什麼「台灣輔助醫學醫學會」要重複「醫學」兩個詞？首先，這是台灣唯一一個報備衛福部並經過內政部核准成立的「輔助醫學」組織。當初在命名時，前衛福部長陳時中認為，應該要發展「台灣特色」的輔助醫學，因此將「台灣輔助醫學」做為一個專有名詞。

在「台灣輔助醫學醫學會」的登高一呼下，沒想到全台竟有50多家輔助醫療領域的創新業者，以及相關的組織工會加入，原本只打算舉辦學術研討會，瞬間提升成為含括了創意會展、體驗工作坊、世界級學者專家發表論文、頒發首屆輔助醫學獎的「高峰會」規模；顯然，具備40萬大軍的輔助醫學產業，確實蘊含了巨大潛力，讓產官學界均抱持高度期待，輔助醫學也以醫界的明日之星姿態正式登上舞台。